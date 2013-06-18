به گزارش خبرنگار مهر، مریم مهرور ظهر سه شنبه در ستاد ساماندهي امور جوانان استان، اظهارداشت: اين جشنواره با هدف معرفي جوانان برتر در 15 محور برگزار می شود.

وي با اشاره به اينكه تاكنون سامانه اوقات فراغت به مدت سه ماه در استان فعال بوده است، افزود: اين سامانه امسال به پورتال اوقات فراغت ارتقاء يافته است.

مهرور عنوان كرد: در اين راستا برنامه هاي اوقات فراغت دستگاه ها در طول سال مي تواند در اين پورتال ثبت شود.

وي به جايگاه خراسان جنوبي در زمينه فرهنگي و ازدواج اشاره كرد و افزود: پيشرفت استان در اين دو موضوع بسيار خوب بوده به طوريكه استان در اين دو زمينه در سطح كشور حائز رتبه هاي برتر شده است.

مهرور ادامه داد: اين استان در زمینه فرهنگی رتبه سوم و موضوع ازدواج رتبه دوم کشوررا به خود اختصاص داده است.

معاون فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی همچنين از برگزاري جشنواره اوقات فراغت در استان خبر داد و گفت: در اين راستا جوانان برتر در اوقات فراغت معرفي مي شوند.