مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی از امکانات باشگاه گسترش فولاد بازدید می کند

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد شروین اسبقیان فردا چهارشنبه به باشگاه گسترش فولاد می رود تا از امکانات این باشگاه که تیم فوتبال بزرگسالان آن در لیگ برتر حضور خواهد یافت، دیدن کرده و دیداری نیز با مسئولان باشگاه داشته باشد.

اسبقیان که پس از روی کار امدن مجدد به عنوان مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی قصد دارد تا ورزش این استان را دوباره در مسیر پیشرفت قرار دهد، بازدید از امکانات باشگاه گسترش فولاد و دیدار با مدیران این باشگاه را در برنامه کاری خود قرار داده است.

در بازدید اسبقیان از امکانات باشگاه گسترش فولاد وی از نزدیک در جریان امر تکمیل نواقص‌ جزیی استادیوم اختصاصی تیم فوتبال این باشگاه قرار خواهد گرفت.

باشگاه گسترش فولاد تبریز با سرمایه گذاری محمدرضا زنوزی مطلق به عنوان مالک و با تلاش های حمید حسین زاده رئیس هیئت مدیره، غلامرضا سمندر مدیرعامل، رسول خطیبی سرمربی بومی و بازیکنان بومی خود توانست در فصل گذشته لیگ دسته اول فوتبال باشگاه های کشور با اقتدار ظاهر شده و دو هفته مانده به انتهای مسابقات، صعود خود را به لیگ برتر قطعی کند.

این تیم در سیزدهمین دوره رقابتهای لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور به همراه تراکتورسازی، از اعتبار فوتبال تبریز دفاع خواهد کرد.