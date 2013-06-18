حجت الاسلام علي بخشي در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار كرد: اين همايش با حضور 200 نفر از خواهران مبلغ مشهد و با سخنراني حجت الاسلام محسن قرائتي در مركز فرهنگي حضرت زينب برگزار خواهد شد.

مسئول امور مبلغان تبلیغات اسلامي خراسان رضوي افزود: همايش طلايه داران هدايت ويژه خواهران مبلغ 29 خرداد ماه برگزار مي شود.

وي بيان كرد: شش همایش منطقه ای طلایه داران هدایت در استان به منظور آماده سازی و تقویت انگیزه مبلغان اعزامی در ماه مبارک رمضان برگزار می شود.

حجت الاسلام بخشي يادآور شد: خواهران مبلغ در شهرستانهای تربت حیدریه، تربت جام، قوچان، سبزوار و نیشابورنيز در همايش هاي منطقه اي شركت خواهند داشت.