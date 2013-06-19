مشارکت بالای ایرانی ها در انتخابات غافلگیر کننده بود/ موضع ایران در مناقشات اتمی تغییری نخواهد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، "اولیور بورسزیک" از کارشناس علوم سیاسی و مسائل ایران موسسه بررسی های منطقه ای و جهانی انستیتو "لایبنیز" در هامبورگ در گفتگو با روزنامه اتریشی "استاندارد" بر این مسئله تاکید کرد که موضع اساسی ایران در مناقشات اتمی با غرب تحت ریاست جمهوری حسن روحانی تغییری نخواهد کرد و تنها جو مذاکرات کمی بهبود خواهد یافت.

وی همچنین شرکت بالای مردم ایران در انتخابات را غافلگیر کننده ارزیابی کرده و با اشاره به شرکت حدود هفتاد درصدی مردم در انتخابات گفت: برای جمهوری اسلامی ایران افزایش شرکت در انتخابات یک فاکتور مهم برای مشروعیت است.

کارشناس آلمانی در پاسخ به این پرسش که انتخاب روحانی چه تاثیری در آینده برنامه های اتمی ایران دارد گفت: چشم اندازها و امیدها در این باره که تحریمها مرحله به مرحله کاهش پیدا کند به شکل واضحی بالا رفته است. اما من فکر نمی کنم که روحانی تصمیم داشته باشد در مسئله پیشرفتهای تکنولوژیک هسته ای ایران، با غرب مصالحه و سازش کند. اما جای مانور بیشتری در مذاکرات وجود خواهد داشت و روحانی به عنوان یک دیپلمات شریک گفتگوی ورزیده تری برای غرب خواهد بود.

وی افزود: روحانی به شکل آشکارتری به دنبال فعل و انفعالات با جامعه غربی است. اما یکبار دیگر باید بگویم که ایران هیچ علاقه ای به دست کشیدن از موضع قاطعانه خود در برنامه هسته ای ندارد.

"بورسزیک" در بخش دیگری از این گفتگو مسائل اقتصادی را یکی از ضروری ترین مسائلی ارزیابی کرد که رئیس جمهوری جدید ایران باید به آن بپردازد و همچنین گفت: من فکر می کنم که رهبری جمهوری اسلامی، آیت ا... خامنه ای به صورت جدی به بهبود شرایط اجتماعی و اقتصادی در کشورش علاقمند است. پس به تدریج این امکان وجود دارد که آزادی بیشتر که به ایجاد نشریات جدید و تقویت حقوق شهروندی یا شفافیت بیشتر در رقابت های اقتصادی و یک جو سرمایه گذاری بهتر منجر شود شکل بگیرد. همه چیز بر مبنای اصول اسلامی شکل می گیرد.