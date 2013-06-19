ارتقای شبکه مخابراتی در 12 استان/ تجهیز شبکه مخابرات به فناوری جدید

به گزارش خبرنگار مهر، در راستای ارتقای شبکه مخابراتی در 12 استان کشور، توزیع تجهیزات پروژه بهسازی شبکه انتقال (DWDM/SDH) مخابرات در بخش زیرساخت این استانها آغاز شد که این پروژه هزینه ای بالغ بر 600 میلیارد ریال داشته است.

آماده سازی بستر انتقال برای پروژه شبکه های نسل جدید NGN در این استان ها و همچنین تامین پهنای باند مورد نیاز در بخش هسته مرکزی شبکه با پروژه خرید تجهیزات شبکه انتقال بر اساس استانداردهای بین المللی آغاز شده و به زودی عملیات نصب این تجهیزات در این استان ها به اتمام رسیده و مراحل راه اندازی آنها طی خواهد شد.

این تجهیزات شامل سیستم های OTN با پهنای باند بین شهری و تجهیزات ASON است که برای شبکه های مخابراتی 12 استان پیش بینی شده است؛ براین اساس با تکمیل نیازهای هسته مرکزی این شبکه، به صورت موازی نصب و بهره برداری از تجهیزات بخش دسترسی نیز به منظور تامین پهنای باند 20 مگابیت برثانیه در مناطقی که سرویس های ارزش افزوده ارائه خواهد شد در حال اجرا است که با اجرای این دو بخش، سرویس های مبتنی بر فناوری IMS - سامانه چندرسانه‌ای مبتنی بر IP – با کیفیت بالا در اختیار مشترکان قرار می گیرد.

در این طرح پیش بینی شده تا حد امکان در استان هایی که تجهیزات رادیویی با ظرفیت انتقال محدود قابل حذف است از تجهیزات انتقال جدید و تجهیزات رادیویی به عنوان بستر پشتیبان و محافظ استفاده شود.

با اجرای این پروژه امکان ارائه مطلوب تر سرویس ها برای سایر اپراتورهای مخابراتی از جمله همراه اول، ایرانسل، رایتل و شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنتی و مخابراتی نیز فراهم خواهد شد؛ همچنین رفع مشکلات Bottle neck و Congestion شبکه های قدیمی و فعلی، ایجاد بستری مناسب برای ارائه خدمات در مسیرهای انتقال باند پهن و ارائه این خدمات برای تقویت ارتباطات بانک ها و موسسات مشابه از ویژگی ها و الزامات اجرای این پروژه است.

همچنین بکارگیری این تجهیزات در استانها، منجر به کاهش هزینه های نگهداری و بخصوص هزینه های بالای نگهداری سیستم های انتقال رادیویی خواهد بود.

در این راستا پرداخت هزینه برای انتقال زیرساختی و غیرحاکمیتی در سطح استانها، عدم پاسخگویی سریع به تقاضای مشترکان است که با بهره برداری از این تجهیزات هزینه ها کاهش می یابد.

علاوه بر این با اجرای این پروژه، نتایجی مانند بهبود شاخص های ارتباطی، افزایش درآمد بیشتر، رضایتمندی مشتریان و جذب مشترکان جدید، افزایش انگیزه و رضایتمندی در نیروی انسانی، به دست خواهد آمد.