راه اندازی دیتاسنتر استانی قم/ امکان میزبانی وبسایتهای دستگاههای دولتی

علی اصغر انصاری در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه دیتاسنتر استان قم روز پنج شنبه با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این استان به بهره برداری می رسد، اظهار داشت: راه اندازی مراکز داده استانی یکی از ماموریتهای اصلی بند الف ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه در راستای تامین زیرساختهای دولت الکترونیک در استانها است که در این زمینه دیتاسنتر استان قم به بهره برداری عملیاتی می رسد.

وی با بیان اینکه تا پایان تیرماه جاری نیز 3 مرکز داده در دیگر استانهای کشور مورد بهره برداری قرار می گیرد، ادامه داد: در راستای تامین زیرساختهای دولت الکترونیک در استانهای کشور و ارتباط دستگاههای دولتی استانی، مراکز داده استانی و شبکه داخل استانی اینترنت و شبکه فیبرنوری اختصاصی می تواند تاثیرگذار واقع شود.

معاون توسعه و مدیریت شبکه سازمان فناوری اطلاعات ایران با اشاره به مصوبه هیئت دولت در خصوص اشتراک‌گذاری اطلاعات توسط دستگاه‌های اجرایی تاکید کرد: با اجرای این دستورالعمل، برای اشتراک گذاری اطلاعات دستگاههای اجرایی در سطح استانها می توان از دیتاسنترهای استانی بهره برد.

انصاری خاطرنشان کرد: دستورالعمل اشتراک گذاری اطلاعات دستگاههای اجرایی براساس ماده 2 و 3 از آیین‌نامه بند ب ماده 46 قانون برنامه پنجم در کارگروه مدیریت فاوای هیئت دولت به تصویب رسیده و به زودی ابلاغ می‌شود.

معاون توسعه و مدیریت شبکه سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: فاز تکمیلی راه اندازی و ایجاد مراکز داده استانی، ارائه خدمات رایانش ابری در راستای یکپارچه سازی دیتاسنترها در کشور است که در آینده می توان تمامی ظرفیتهای مراکز داده در حوزه دولت را که به صورت پراکنده و جزیره ای هستند به صورت یکپارچه در آورد.