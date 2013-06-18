به گزارش خبرنگار مهر، دکتر نسرین سلطانخواه در مراسم امضای تفاهم نامه وزارت ارتباطات با دانشگاه تهران با تاکید بر اینکه توسعه کسب و کار تنها از طریق بنگاه‌های زودبازده امکان پذیر است، افزود: ماموریت اصلی معاونت علمی نفوذ دانش و فناوری در تولید و صنعت بوده است و در این راستا برنامه‌های متعددی را تدوین کرده است.

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری، ایجاد ستادهای راهبردی در حوزه‌های علمی و فناوری را از جمله این اقدامات نام برد و اظهار داشت: علاوه بر این 27 طرح کلان ملی با اعتباری بالغ بر 210 میلیارد تومان اجرایی شده است.

وی با اشاره به میزان صادرات کالا و خدمات دانش بنیان یادآور شد: در سال 84 صادرات کالا و خدمات دانش بنیان 161 میلیون دلار بود و این میزان در سال 91 علی رغم تحریم‌های موجود به 900 میلیون دلار بالغ شد.

سلطانخواه تاکید کرد: صادرات کالا و خدمات دانش بنیان در سال 91 نسبت به سال 90، 8.6 درصد رشد داشته است.

وی با اشاره به همکاری این معاونت با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: در این همکاری این وزاتخانه از محل وجوه اداره شده کمیته وام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مبلغ 200 میلیارد ریال برای حمایت از طرح‌های علمی اختصاص می‌دهد و معاونت علمی نیز آمادگی دارد تا به همین میزان از طرح‌های موجود حمایت کند.