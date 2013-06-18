به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام صادق بخشی عصر سه شنبه در نشستی با فعالان قرآنی شهرستان سرخه در محل سالن همایش های کانون فرهنگی تبلیغی شهرستان سرخه ضمن بیان اینکه رئیس جمهور منتخب مردم باید در تعمیق مفاهیم قرآنی تلاش کند افزود: حضور پرشور و مشارکت حداکثری ملت ایران در انتخابات 24 خرداد باعث تحقق حماسه سیاسی شد.

وی تصریح کرد: این حضور پرشور مردم در پای صندوق های رای بیانگر هوشمندی و درک درست و عمیق سیاسی ایرانیان و تبعیت آنان از ولایت فقیه و رهبر معظم انقلاب اسلامی است.

مسئول کانون فرهنگی تبلیغی سرخه اظهار داشت: این حضور به جهانیان نشان داد که ملت ایران همچنان بر آرمان های امام و شهدا و ارزش های انقلابی پایبند بوده و برگ زرین و پر افتخار دیگری را به تاریخ سراسر حماسه و افتخار انقلاب اسلامی افزود.

بخشی همچنین با اشاره به راهکارهای گسترش فرهنگ و معارف قرآنی، آموزش و پرورش را مهمترین مرکز جهت گسترش این فرهنگ در بین جوانان دانست و تصریح کرد: انتظار ما از رئیس جمهور منتخب تلاش بیشتر در زمینه گسترش فرهنگ قرآنی و تعمیق مفاهیم این کتاب الهی در جامعه است.

وی در بخش دیگری با گرامیداشت یاد شهدای 26 خرداد افزود: بخارایی، امانی، صفار هرندی و نیک نژاد از گروه های موتلفه اسلامی و سربازان دلیر اسلام بودند.

مسئول کانون فرهنگی تبلیغی سرخه در خاتمه اضافه کرد: اين عزيزان مجاهد امروز چراغ راه آيندگان اين مرز وبوم بوده و مصداق تحقق راه شان در عرصه جبهه نرم وسخت از جمله عرصه انتخابات با حضور حداکثري مردم محقق شد.

در این نشست که 25 نفر از فعالان قرآنی شهرستان سرخه حضور داشتند، حاضران در جلسه در راستای راهکارهای گسترش فرهنگ و تعمیق علوم قرآنی بحث و تبادل نظر کردند.