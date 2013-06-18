حسين نجاتي در گفتگو با خبرنگار مهر، تصريح كرد: وضعيت خوب آب و هواي اردبيل و همچنين آرامشي كه در اينجا برقرار است موجب شده تا تيم با آسودگي خاطر مشغول كارهاي آماده سازي خود براي سيزدهمين دوره ليگ برتر فوتبال باشگاه‌هاي كشور باشد.

وي ادامه داد: كادر فني برنامه ريزي مناسبي براي تمرينات تيم در هر دو بخش بدنسازي و افزايش آمادگي جسماني و همچنين كار با توپ و تمرينات تاكتيكي انجام داده‌اند و مهمتر از آن حضور با انگيزه بازيكنان تيم صبا در تمرينات تيم است.

سرپرست تيم فوتبال صباي قم در ادامه با بيان اينكه صبا تقريبا بازيكنان مورد نظر خود را براي ليگ جديد شناخته است، تصريح كرد: البته چند جاي خالي داريم كه تا پايان مهلت نقل و انتقالات سعي مي‌كنيم با جذب بازيكنان با تجربه توان تيم را افزايش بدهيم.

وي با بيان اينكه نقل و انتقالات پيش فصل رقابت‌هاي سيزدهمين دوره ليگ برتر فوتبال باشگاه‌هاي كشور تا پانزدهم تير ماه ادامه دارد، بيان داشت: بدين ترتيب بيش از دو هفته ديگر براي انتخاب بازيكنان مورد نظر خود فرصت داريم و البته باشگاه براي اين منظور اقدامات لازم را انجام داده‌ است.

نجاتي ياد آور شد: تا كنون بازيكناني خوبي نظير عنايتي، مهربان، پورعمراني، شفيعي و محمدي نفرات جديد صبا براي ليگ سيزدهم هستند و قطعاً با جذب بازيكنان خوب و با كيفيت و همچنين حفظ بازيكنان ارزشمند تيم فوتبال صباي قم يكي از تيم‌هاي مدعي ليگ سيزدهم خواهد بود.

وي همچنين از تلاش براي جذب بازيكنان مطرح براي همراهي تيم فوتبال صباي قم در دهمين دوره رقابت‌هاي ليگ برتر فوتبال باشگاه‌هاي كشور خبر داد و افزود: چند بازيكن خوب و مطرح مورد نظر باشگاه است كه در حال مذاكره با آنها هستيم.

سرپرست تيم فوتبال صباي قم با بيان اينكه صبا در حال حاضر نفرات بسيار خوبي دارد، اضافه كرد: بر‌خلاف برخي باشگاه‌ها كه براي سيزدهمين دوره مسابقات ليگ برتر فوتبال باشگاه‌هاي كشور جام خليج‌فارس خريدهاي آنچناني انجام مي‌دهند، ما به اين شيوه عمل نمي‌كنيم و سعي ما اين است كه بازيكناني به صبا بيايند كه با جان و دل براي اين تيم كار كنند هر چند مسائل مالي هم مهم است و قطعا بر سر آن نيز توافق مي‌كنيم.

وي عنوان داشت: با هماهنگي‌هايي كه با مسئولان پرتلاش و حامي تيم صبا در استان به وجود آورده‌ايم خوشبختانه مشكلاتي كه وجود داشت برطرف شده است تا اين تيم با ريشه در ليگ سيزدهم با قدرت به مصاف حريفان برود.

