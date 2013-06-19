تلاطم قیمت در بازار اجاره بها ادامه دارد/ مستاجران مشهدي تشنه تدبیر مسئولان

به گزارش خبرنگار مهر، افزايش بي حساب و كتاب كرايه خانه در سايه نبود نظارت مشكلي است كه سال هاي سال ادامه دارد و هر روز دامنه بيشتري پيدا مي كند و در حال حاضر يافتن خانه ای با اجاره بها و قیمت مناسب سخت ترین کار ممکن قلمداد می شود.

مستاجران مشهدي تشنه تدبیر مسئولان

افزایش قیمت اجاره بها در حالی سر به فلک می کشد که مستاجران تشنه تدبیر مسئولان و ارائه راهکاریی برای خلاصی از قیمت کمرشکن اجاره هستند اما تاکنون هیچ تدبیری در این زمینه اندیشیده نشده است.

برپایه این گزارش، در ماجرای کش دار افزایش اجاره بها بسیاری از مسئولان مالکان را مقصر می دانند و برخی بنگاه های املاک را اما آنچه مسلم است کوتاهی مسئولان برای نظارت در این بازار آشفته بیش از سایر تقصیرها به چشم می آید.

رئیس اتحادیه املاک مشهد در این رابطه می گوید: در حال حاضر بسیاری از صاحبان املاک منزل خود را به دلیل سرمایه گذاری و دامن زدن به افزایش قیمت اجاره بها کرایه نمی دهند.

نادر عابد زاده می افزاید: اکنون مالکان به امید افزایش ناگهانی قیمت مسکن تمایل دارند خانه‌هايي را كه ساخته‌اند اجاره ندهند تا شاهد سرعت بیشتر اجاره بها و گرفتن ماهی از آب گل آلود باشند و از این طریق تا هنگام افزایش نیافتن قیمت، خانه خود را خالی نگه می دارند.

وی ادامه می دهد: مالک پس از افزایش قیمت مسکن یا خانه خود را به بالاترین قیمت ممکن اجاره می دهد یا اینکه آن را می فروشد.

مالکان در انتظار گرانتر شدن اجاره بها

وی با بیان اینکه مالکان در انتظار گرانتر شدن اجاره بها هستند، ادامه می دهد: این روزها کاهش تعداد خانه‌های اجاره‌ ای و در حقیقت احتکار مسکن به معضلی بزرگ تبدیل شده طوری که این استان سومین رتبه تعداد خانه‌های خالی را پس از تهران و اصفهان به خود اختصاص داده است.

رئیس اتحادیه املاک مشهد اظهار می کند: امروز بسیاری از مالکان مایلند یا با افزایش قیمت اجاره بها خانه خود را اجاره دهند یا اینکه با خالی نگه ‌داشتن آن بالاترین قیمت را برای فروش خانه در نظر بگیرند.

وی تصریح می کند: معضل خانه های خالی در سرتاسر شهر منجر به افسارگسیختگی بازار مسکن شده و بی تردید به افزایش قیمت در بازار اجاره بها دامن زده است.

قیمت های غیرواقعی

وی سپس در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه در موج گرانی اجاره بها بنگاه های املاک نیز مقصر هستند، می گوید: در حال حاضر بنگاه های املاک نیز به دنبال سود خود هستند و قیمت های غیرواقعی را به صاحب خانه و مستاجر القاء می کنند.

عابد زاده تصریح می کند: بنگاه های املاک با بالا بردن اجاره خانه در پی منافع اقتصادی هستند و این روزها در پی افزایش بدون ضابطه اجاره بها بسیاری از مستاجران در مناطق حاشیه شهر و کم برخوردار سکونت یافته اند.

عابد زاده بیان می کند: در مشهد به دلیل افزایش متقاضیان منازل اجاره ای و نبود نظارت قیمت ها به شکل نجومی افزایش می یابد و شاید بتوان گفت این بازار اصلا متولی خاصی ندارد.

یک کارشناس زمین و مسکن نیز در این خصوص می گوید: در حال حاضر قیمت مسکن تا سقف 40 درصد افزایش یافته و این افزایش کاملا غیرقابل باور است.

آرش رفیعی ادامه می دهد: هم اکنون افرادی هستند که برای خانه ای 40 متری در پایین شهر 400 هزار تومان کرایه می دهند و وقتی صاحب خانه در این خصوص مورد اتهام قرار می گیرد عنوان می کند کمتر از این مبلغ صرف نمی کند تا خانه را اجاره بدهیم.

بازار آشفته اجاره بها و خانه های خالی

وی با تاکید بر اینکه مبلغ اجاره بها مطابق هیچ معیاری تعیین نمی شود، می افزاید: وجود خانه‌ های خالی نیز این روزها یکی از عوامل گرانی بازار اجاره بها است چرا که در حال حاضر این امر موجب شده تا موج گرانی در این بخش ادامه یابد و تا سقف 40 درصد شاهد رشد اجاره بها باشیم.

وی تصریح می کند: اگر با معضل خانه های خالی برخورد جدی صورت پذیرد آنگاه قیمت اجاره بها روز به روز کاهش می یابد و دیگر با مشکل بازار آشفته اجاره بها روبرو نخواهیم بود.

وی با بیان اینکه مالکان و کسانی که به دنبال سرمایه گذاری بر روی خانه خالی نیستند باید در دریافت اجاره انصاف را نیز مدنظر قرار دهند، می افزاید: مالکان باید به همان میزان که منزل آنان ارزش دارد به دنبال دریافت اجاره بها باشند چرا که در غیر این صورت آنها به افزایش بحران در بازار مسکن کمک می کنند و مستاجران را با سردرگمی و نگرانی مواجه می سازند.

تعریف ضابطه و قانون

این کارشناس زمین و مسکن اظهار می کند: در حال حاضر هر صاحب خانه ای خود نرخ تعیین می کند و این عامل سبب شده تا در این شهر قیمت اجاره خانه روز به روز سر به فلک بکشد.

رفیعی با اشاره به اینکه در صورت تعریف ضابطه و قانون، صاحبان خانه به شکل خودسرانه اجاره را افزایش نمی دهند، می گوید: در بحث افزایش اجاره بها تنها صاحبان خانه مقصر نیستند زیرا در این راستا قانون و ضابطه ای تعریف نشده تا مالک ملزم به پیروی از آن قانون خاص شود.

وضعیت مستاجران سال به سال بدتر می شود و هیچ نظارتی در بازار اجاره مسکن وجود ندارد؛ حال باید دید با افزایش بدون ضابطه اجاره بها چه گام هایی قرار است برای ساماندهی وضعیت اجاره بها توسط مسئولان ذی ربط برداشته شود.

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گزارش: مرضیه صاحبی