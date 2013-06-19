نظر كارگروه فوتبال در خصوص مدير و سرمربي تيم ابومسلم مشورتي است

به گزارش خبرگزاری مهر، علي اكبر هاشمي جواهري با بيان اينكه پيشنهاد تشكيل كارگروه فوتبال از ابتدا با هدف برون رفت فوتبال استان از وضعيت نابسامان خود و رسيدن به روزهاي طلايي مطرح شد، اظهار کرد: با تلاش كارگروه كه تنها نقش نظارتي و مشورتي در امور تيم فوتبال ابومسلم داشته است، شاهد رسيدن به اين مهم خواهيم بود.

مدير كل ورزش و جوانان خراسان رضوي با اشاره به آخرين جلسه كارگروه فوتبال استان در خصوص مسائل ابومسلم، بیان کرد: با توجه به درخواست مديرعامل باشگاه مسلم رضوي در خصوص اعلام نظر كارگروه درباره مسائل فني تيم فوتبال ابومسلم، اين كارگروه نظر كارشناسي خود را در مورد مدير و سرمربي اين تيم اعلام كرد.

هاشمی جواهری با توجه به اينكه كارگروه تنها براي كمك و اعلام نظر مشورتي تشكيل شده و جايگاه اجرايي ندارد بديهي است كه تعيين قاسم زردكانلو به عنوان مدير و عباس چمنيان به عنوان سرمربي تنها به عنوان پيشنهاد به مديرعامل باشگاه مسلم رضوي اعلام شده است.

وي اظهار کرد: طبق نظر كارگروه فوتبال استان از ميان چندين گزينه بررسي شده حسين پيماني زاد نيز براي رياست هیئت فوتبال استان پيشنهاد شده است كه در صورت مشخص شدن سرمربي تيم ابومسلم در اين خصوص نيز طبق روال قانوني تصميم گيري خواهد شد.

مدير كل ورزش و جوانان خراسان رضوي تلاشهاي انجام شده از سوی كارگروه فوتبال استان براي حل مشكلات تيم فوتبال ابومسلم را مثمر ثمر دانست و به اظهارنظرهاي نادرست اعلام شده اشاره كرد و افزود: تغييرات جدي و اساسي در ابومسلم در حال انجام است كه ممكن است آقای فاضل به علت دور بودن از مشهد، در جريان آن نباشد.

هاشمي جواهري با اشاره به شبهات ايجاد شده در پي اعلام اين مطلب از سوي رئیس كارگروه فوتبال استان و برخی اظهارنظرهاي نادرست، گفت: با هماهنگي هاي انجام شده براي جلوگيري از ایجاد هرگونه شائبه، اعلام نظر در خصوص مسائل تيم فوتبال ابومسلم تنها از طريق من و مديرعامل باشگاه مسلم رضوي انجام خواهد شد.

وي با بيان اينكه وضعیت مالكيت 50 درصدي افراد موثر اقتصادي در باشگاه مسلم رضوي نیز به زودي با انجام جلساتي با شهرداري مشخص خواهد شد، افزود: در اولين فرصت، تكليف مالكيت 30 درصدي پيشكسوتان و هواداران نیز با شكل گيري و انسجام بيشتر باشگاه تعيين خواهد شد.

مدير كل ورزش و جوانان خراسان رضوي بیان کرد: 20 درصد سهام مديريتي نيز پس از تعيين تكليف وضعيت مالكيت موثران اقتصادي و تشكيل هيات مديره مشخص خواهد شد.