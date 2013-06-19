به گزارش خبرنگار مهر از سمنان، سردار اسماعيل احمدي مقدم شامگاه سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل نیروی انتظامی استان سمنان ضمن اشاره به اینکه صدور گواهينامه رانندگي در كشور دچار تغييرات شده است ادامه داد: تغييرات جديد در زمان تعويض گواهينامه شهروندان اعمال مي‌شود و شهروندان نبايد در اين مورد نگراني داشته باشند.

وی با اشاره به اصلاح قانون رسیدگی به جرایم رانندگی نیز گفت: در عین حال کار اصلاح هندسی راه‌ها و نقاط حادثه‌خیز نیز در کنار مدیریت سفر و توسعه حمل و نقل هوایی و ریلی در حال انجام است.

افزايش ۷۰ درصدي كنترل مرزها در دولت هاي نهم و دهم

فرمانده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي به موضوع اورژانس و امداد و نجات اشاره کرد و گفت: امسال خوشبختانه مجلس توجه خوبی به این مسئله داشت چرا که پس از تصادف، کلیدی‌ترین موضوع توسعه اورژانس و هلال‌احمر است و هرچند طی چندسال گذشته این توسعه بیش از دو برابر صورت گرفته اما قطعا کافی نیست.

احمدی‌مقدم به بحث توسعه فرهنگی اشاره کرد و گفت: در بخش فرهنگی اگر مردم قانع شوند قطعا همراه پلیس خواهند بود و پلیس باید با دو درصد متخلفان در این زمینه برخورد کند.

وی از افزايش ۲۰ تا ۷۰ درصدي كنترل مرزها با توجه دولت هاي خدمتگزار نهم و دهم خبر داد و گفت: اميدواريم با شناختي كه از اشراف امنيتي و شناخت مسائل مرزي در دكتر روحاني وجود دارد، دولت آينده توجه به مساله مرزها را ادامه دهد.

فعالیت مناسب رسانه هاي داخل جايي براي عرض اندام رسانه هاي خارجي نمی گذارد

فرمانده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي با اشاره به حماسه سياسي انتخابات ۲۴ خرداد نیز اظهار داشت: عملكرد صدا و سيما در اين انتخابات به نحوي بود كه هيچ كس براي دريافت اطلاعات و خبر نياز به مراجعه به سايت، شبكه و فضاهاي مجازي كه از خارج از كشور كنترل مي‌شوند نداشت.

احمدی مقدم با بيان اينكه برنامه‌هاي صدا و سيما ويژه انتخابات از جذابيت و هيجان لازم برخوردار بود، گفت: ۹۰ درصد مردم بيننده برنامه هاي تبليغاتي نامزدها در اين رسانه بودند و اين امر نشان مي دهد اگر رسانه هاي داخل فعال باشند جايي براي عرض اندام رسانه هاي خارجي نيست.

وي با بيان اينكه در بررسي ها مشخص شد تعداد لايك‌ها در فضاهاي مجازي رسانه هاي خارجي بين ۳۰ تا ۳۰۰ بود، اضافه كرد: اين تعداد ناچيز مخاطب، نشان دهنده خلع سلاح رسانه هاي خارجي در حماسه سياسي است.

احمدي مقدم با اشاره به اينكه خردادماه امسال بيشترين كاهش جرم و تصادفات را در ۲۰ ماه گذشته در كشور شاهد هستيم، افزود: همكاري نامزدهاي انتخاباتي، طرفداران و ستادهاي نامزدها در انتخابات امسال مثال زدني بود.

انتخابات ۲۴ خرداد امن‌ترين انتخابات تاريخ انقلاب اسلامي بود

فرمانده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي با اشاره به اینکه انتخابات ۲۴ خرداد امن‌ترين انتخابات در طول تاريخ انقلاب اسلامي ايران بود اظهار داشت: انتخابات حداكثري ۲۴ خرداد موفقيت بزرگ كشور بود كه در آن پيروز اصلي مردم و رهبري بودند.

احمدی مقدم با بيان اينكه در گسترده ترين انتخابات نظام اسلامي شاهد امنيت بالاي مراحل مختلف انتخابات بوديم، افزود: تنها در حدود ۷۰ شعبه در انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا، اصطكاك و حاشيه‌هاي ناچيزي وجود داشت كه با ريش سفيدي و مشاركت افراد معتمد مشكلات حل شد.

وی با اشاره به مشاركت مردم در خلق حماسه انتخابات ۲۴ خرداد، اضافه كرد: اين انتخابات بالاترين آزمون مردم سالاري و آزادي در ايران بود كه همه به نتيجه آن احترام گذاشتند.

فرمانده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي با اشاره به اينكه تلاش دشمنان براي دور كردن مردم از صندوق هاي راي و اختلاف افكني بي‌نتيجه ماند، افزود: با خلق حماسه سياسي از سوي مردم تمام ترفندهاي دشمنان نقش بر آب شد.

مشاركت ۷۳ درصدي مردم در انتخابات نماد مردم سالاري

احمدي مقدم مشاركت ۷۳ درصدي مردم در انتخابات را نماد مردم سالاري در كشور عنوان و تصريح كرد: همه مخالفان داخلي و دشمنان خارجي به درستي و صحت و رقابتي بودن انتخابات امسال در ايران اعتراف كردند.

فرمانده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي با اشاره به اينكه حتي آمريكايي ها در مقابل اين انتخابات سرخم كردند، خاطرنشان كرد: حضور پرنشاط همه جناح‌ها و گروه‌هاي داخلي براي مشاركت در انتخابات، رسانه‌هاي خارجي را خلع سلاح كرد.

تنها پنج درصد از مجرمان موادمخدر در كشور را زنان تشكيل مي دهند

فرمانده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي با تاكيد بر اينكه تنها پنج درصد از مجرمان موادمخدر در كشور را زنان تشكيل مي دهند، افزود: با متلاشي كردن باندهايي كه از زنان براي جابجايي موادمخدر استفاده مي كردند از سوي ناجا، اين وضعيت به كنترل درآمده است.

احمدی مقدم مبارزه با موادمخدر را پيچيده دانست و يادآور شد: موادمخدر و مصرف اين مواد زمينه ساز بسياري از جرائم ديگر مانند سرقت هاي خرد، جنايت و ناامني‌هاي اجتماعي مي‌شود.

کاهش قابل ملاحظه کشته‌ها و مجروحان تصادفات رانندگی در سال جاری

وی با اشاره به اینکه آمارهای اولیه حاکی از کاهش قابل ملاحظه کشته‌ها و مجروحان تصادفات رانندگی طی سالجاری است، گفت: امیدواریم این روند در تابستان امسال نیز ادامه یابد.

فرمانده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي به طرح تابستانی اشاره کرد و گفت: طرح تابستانی امسال با تمرکز بر کنترل‌های پلیسی است و پیش‌بینی می‌کنیم مشکل خاصی در این خصوص نداشته باشیم.

سردار اسماعيل احمدي مقدم شامگاه سه شنبه به منظور جمع‌بندي نظارت تخصصي از فرماندهي استان سمنان به اين استان سفر كرد.