به گزارش خبرنگار مهر، فریبا محمدی شامگاه سه شنبه در نشست مجمع انتخاب رئيس هيئت اسكيت استان سمنان با اشاره به وجود يك هزار و ۳۰۰ سالن چند منظوره قابل استفاده براي اسكيت و نبود نگاه كارشناسي و فني براي استفاده برخي سالن ها براي ورزشكاران اسكيت، افزود: مسئولان سالن هاي چند منظوره بايد بدانند كفش هاي اسكيت به دليل استفاده نشدن فلز در ساخت آن، به كفپوش سالنها هيچ آسيبي نمي‌رساند.

وي ادامه داد: برخي فضاهاي آموزشي نيز با همكاري شهرداري ها در پارك‌ها براي آموزش و تمرين ورزشكاران رشته اسكيت در نظر گرفته شده است.

سرپرست فدراسيون اسكيت كشور با اشاره به وجود شش شاخه جذاب در رشته ورزشي اسكيت، گفت: بخش خصوصي مي‌تواند با حمايت فعالانه اين رشته ورزشي، هرچه بهتر به معرفي خود بپردازد.

محمدی خواستار توجه بيشتر مسئولان استان سمنان به توسعه شاخه هاي رشته ورزشي اسكيت با تامين زمين و مناسب سازي در اين زمينه شد.

وی از فعاليت پنج هزار مربي رسمي و آموزش ديده و فعاليت چهار هزار و ۳۰۰ داور رسمي در شاخه‌هاي مختلف رشته ورزشي اسكيت در ايران خبر داد و گفت: تابستان امسال تعدادي از معلمان ورزش داراي شرايط آموزش و پرورش آموزش هايي براي تبديل شدن به مربي رشته اسكيت فرا مي‌گيرند.

مديركل ورزش و جوانان استان سمنان نيز در اين نشست بر برنامه ريزي و استعدايابي متناسب با شرايط اين استان برای توسعه رشته ورزشي اسكيت تاكيد كرد.

همت هاديان افزود: با توجه به وجود جمعيت بالاي جوانان در استان سمنان، اين استان داراي ظرفيت هاي مطلوبي در گسترش رشته هاي ورزشي است كه در اين راه نياز به هدفگذاري مناسب داريم.

در پایان مراسم مجيد مداح با اكثريت ۱۶ راي اعضا به عنوان رئيس هيئت اسكيت استان سمنان انتخاب شد.