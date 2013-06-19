روزگار سخت گلمان نشینان ارومیه/ آب و فاضلاب مهمترین مطالبه مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، یک هفته بعد از بازدید استاندار آذربایجان غربی از طرحهای مسکن مهر ارومیه جلسه شورای تامین مسکن و حمل و نقل استان در محل سالن ورزشی مدرسه 12 کلاسه شهرک مسکن مهر گلمان با حضور مسئولان و مدیران عامل تعاونیهای مسکن مهر ارومیه با هدف بررسی مشکلات مطروحه در بازدید استاندار و یافتن راهکاهای عملی در حالی برگزار شد که به دلیل مشکلات فراوان، گلمان موضوع اصلی جلسه شد.

صالحی نماینده تعاونیهای مسکن مهر گلمان ارومیه در این جلسه ضمن انتقاد از عدم همکاری امور مالیاتی استان با تعاونیها و اخذ حق 5 درصد مالیات با وجود مصوبه معافیت مالیاتی طرحهای مسکن مهر، گفت: امور مالیاتی هیچ یک از مصوبات و آیئئن نامه و دستورالعملها را اجرایی نکرده و چون تعاونیها قادر به تفسیر قوانین نیستند ناچار از پرداخت مالیات می شوند هر چند این نهاد از برخی تعاونیها حق 5 درصد را گرفته و به دلیل گذشت زمان و قطعی شدن مالیات نسبت به بازپرداخت آن همکاری نمی کند.

فاضلاب مشکل اصلی/ رها سازی به جوی های معابر

صالحی فاضلاب را یکی از اولویتهای اصلی برای رفع مشکلات موجود در شهرک مسکن مهر گلمان دانست و ادامه داد: متاسفانه با وجود قولهای فراوان هنوز شبکه فاضلاب در این منطقه ایجاد نشده و چاهها نیز جوابگوی نیازها نبوده و مردم مجبور به رها سازی فاضلاب خانگی خود به جویهای معابر هستند و این امر مشکلات بهداشتی فراوانی ررا در منطقه ایجاد کرده است.

وی با بیان اینکه هم اکنون زمینی که برای ایجاد فضای سبز به شهرداری واگذا شده به دلیل کم توجهی به ایجاد این فضا هم اکنون به محل تجمع معتادان پرخطر تبدیل شده و خانواده ها و کودکان امنیتی از این بابت ندارند، ادامه داد: دزدی کابلهای برق نیز دیگر مشکل اصلی این شهرک مسکونی بوده که 700 خانوار ساکن در آن با این مسائل مواجه هستند.

نماینده تعاونیهای مسکن مهر گلمان با اعلام اینکه وضعیت حمل و نقل عمومی این شهرک نیز مناسب نبوده و تنها 2 اتوبوس با به فاصله یک تا یک ساعت و نیم از ایستگاهها عبور می کنند، ادامه داد: ورودی سایت نیز مناسب نبوده و به دلیل نبود علائم و تابلوهای ایمنی همه روزه شاهد تصادفات شدید در این محور هستیم.

صالحی خواستار راه اندازی اورژانس، با مرکز بهداشت در این شهرک شد و با اشاره به نبود آتش نشانی، کلانتری، خدمات شهری از جمله شعب بانکها و مغازه و ... در این شهرک، یادآور شد: برای اخذ پایان کار نیز 2 نفر ضامن کارمند نیاز بوده که مشکلات زیادی را برای تعاونیها و پیمانکاران این منطقه ایجاد کرده است.

تعاونیهای مسکن مهر متهمان امور مالیاتی نیستند

معلم مدیر تعاونی کارکنان صدا و سیما نیز در این جلسه ضمن انتقاد از رفتارهای ناشایست امور مالیاتی با تعاونیهای مسکن مهر، ادامه داد: متاسفانه نه تنها هیچگونه حمایتی نمی شویم بلکه با برخوردهای بد مدیران امور مالیاتی مواجه هستیم، چرا که با افراد به عنوان متهم برخورد می کنند و خواستار پرداخت مالیات و جرایم دیرکرد آنها از ما هستند.

وی همچنین خواستار پرداخت ما بالتفاوت تسهیلات 25 و 30 میلیون ریالی هر واحد مسکن شد و گفت: بعد از اتمام فصل کاری و گران شدن مصالح پرداخت این تسهیلات مشکلی را رفع نمی کنند، تعاونیها برای اخراج افراد بد حسا با مشکل برخورد می کنند که نیازمند حمایت قانونی هستیم.

جمع آوری بهداشتی فاضلاب بجای ایجاد تصفیه خانه در گلمان

معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی نیز در این نشست از جمع آوری بهداشتی فاضلاب گلمان بجای ایجاد تصفیه خانه در این منطقه خبر داد و گفت: 25 میلیارد ریال برای ایجاد شبکه با اولویت واگذاری واحدهای مسکونی در اختیار شرکت آب و فاضلاب قرار گرفته که به دلیل پرهزینه بودن احداث تصفیه خانه برنامه ریزی برای جمع اوری بهداشتی انجام شده است.

سید جواد محمودی در خصوص مشکل عدم ارائه خدمات تا درب بلوک ها توسط دستگاههای خدمات رسان بویژه گاز و آب و فاضلاب، اعلام کرد: این دستگاهها بر اساس قوانین مسکن مهر موظف به تحویل خدمات تا جلو درب مجتمع بوده و هیچ تعهدی برای تحویل در درب بلوک ندارند.

وی مالیات و بیمه را حق و حقوق قانونی دولت به هنگام احداث ساختمان دانست و با اشاره به اینکه دولت برای حمایت از اقشار کم درآمد اقدام به معافیت مالیات و کاهش میزان حق بیمه کارگران اقدام کرد، گفت: دولت همه هزینه های زیر ساختی را در شوارع و معابر اصلی تامین کرده ولی هزینه های داخل محوطه شهرک باید توسط ساکنان و تعاونیها پرداخت شود.

جبران همه کمبودها و مشکلات بر عهده ستاد تامین مسکن نیست

مدیر کل راه و شهرسازی آذربایجان غربی هم در این جلسه با انتقاد از اینکه متاسفانه در استان تفسیر قوانین، آئین نامه و دستورالعملهای ابلاغی از مرکز به طرق مختلف انجام و دستگاهها از قبول آن خوددداری می کنند، ادامه داد: حل همه مسائل و مشکلات موجود بر عهده شورای تامین مسکن استان نبوده و ما نمی توانیم همه کمبودها را از طریق این ستاد جبران کنیم و نیازمند همکاری جدی همه دستگاههای ذیربط هستیم.

خلیل محبت خواه با اشاره به اینکه همه دستگاهها باید به تعهدات خود در حوزه سایت مسکن مهر گلمان ارومیه عمل کنند، ادامه داد: این در حالی است که هنوز کلانتری، ناحیه شهرداری، آتش نشانی، اورژانس، کدرسه، مسجد، خدمات خرد محله ای از جمله مغازه و بانک و ... در این منطقه راه اندازی نشده که دستگاهها باید توجه ویژه ای بخصوص اتمام عملیات احداث مدارس در دست احداث در این منطقه داشته باشند.

اتمام مدارس گلمان 19 میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد

مدیر کل نوسازی و تجهیز مدارس آذربایجان غربی هم در این نشست با اشاره به اینکه هم اکنون 2 مدرسه 10 و 12 کلاسه در منطقه گلمان ارومیه در حال احداث است، ادامه داد: مدرسه 10 کلاسه از سال گذشته به دلیل مشکلات نقدینگی و تخصیص کم اعتبار با مشکل مواجه بوده، بطوریکه تا کنون 9 میلیارد و 500 میلیون ریال برای احداث این مدرسه هزینه و 9 میلیارد و 500 میلیون ریال برای اتمام این مدرسه که هم اکنون از 65 درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار است، اعتبار نیاز است.

فریبرز اسمعیل زاده در خصوص مدرسه 12 کلاسه منطقه گلمان نیز با اعلام اینکه این مدرسه هم اکنون از 85 درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار است، ادامه داد: تا کنون 12 میلیارد ریال برای اجرای این مدرسه اعتبار هزینه شده و برای اتمام این طرح تا پایان شهربور ماه امسال نیازمند تخصیص هر چه سریعتر 9 میلیارد و 500 میلیون ریال اعتبار هستیم.