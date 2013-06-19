30 برنامه ویژه از سوی اداره کل ورزش و جوانان خراسان شمالی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمود رضا یزدانی با تشریح برنامه های هفته جوان افزود: این برنامه ها از روز چهارشنبه 28 خردادماه و همزمان با میلاد با سعادت حضرت علی اکبر(ع) و به مدت یک هفته، ویژه جوانان برگزار می شود.

وی دیدار جوانان با امام جمعه بجنورد، برگزاری نشست های مختلف ویژه جوانان، برگزاری اردوهای گردشگری را از جمله برنامه های هفته جوان عنوان کرد و افزود: همچنین طی این هفته برگزاری نشست رابطان جوان دستگاههای اجرایی استان برگزار و از جوانان برگزیده دستگاهها تقدیر خواهد شد.

یزدانی د رادامه به برگزاری سلسله نشست های جوان دیروز و جوان امروز از شورای هماهنگی تشکل های سراسری جوانان اشاره کرد و گفت: راه اندازی کارگاه آموزشی جنگ نرم، دوره اجرایی مهندسی امید و برگزاری چندین برنامه ورزشی دیگر از برنامه های ویژه هفته جوان در خراسان شمالی خواهد بود.

معاون فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان خراسان شمالی همچنین از برگزاری جشن های ولادت حضرت علی اکبر (ع) در 11 مسجد این استان خبرداد.

وی به نامگذاری روزهای هفته جوان در سال جاری اشاره کرد و گفت: 28خرداد به نام "حماسه حضور جوانان در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی"، 29 خرداد "جوانان و خلاقیت"، 30 خرداد ماه "جوان، خانواده و مهرورزی"،31 خرداد "جوانان و عدالت اجتماعی"‌، اول تیرماه "جوانان و هویت دینی"، دوم تیرماه "جوانان و اوقات فراغت" و سوم تیرماه "جوانان و ولایتمداری" نامگذاری شده است.

گفتنی است برنامه های هفته جوان از روز چهاشنبه 28 خردادماه تا سوم تیرماه جاری ادامه خواهد داشت.