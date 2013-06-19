443 نفر در دو ماه اخیر تغییر نام داده اند

به گزارش خبرگزاری مهر، سيد موسي متوسلين افزود: تغيير نام ۲۲۶ مورد متقاضيان اين استان در فروردين ماه امسال صورت گرفته كه از اين تعداد ۱۷۸ مورد از طريق مجوز سازماني، ۳۵ مورد از طريق صدور آراء هيات هاي حل اختلاف مستقر در ادارات ثبت احوال و ۱۳ مورد ديگر نيز از طريق صدور آراء دادگاهي انجام شده است.

وی ادامه داد: از ۲۱۷ مورد تغيير نام انجام گرفته استان زنجان در ارديبهشت ماه امسال، ۱۶۴ مورد از طريق مجوز سازمان، ۴۷ مورد از طريق صدور آراء هيات هاي حل اختلاف مستقر در ادارات ثبت احوال و شش مورد نيز از طريق آراء دادگاهي صورت گرفته است.

متوسلين افزود:آمارها حاكي از آن است كه پس از تفويض اختيار از سوي سازمان ثبت احوال كشور به ادارات كل استان، تغيير نام افزايش چشمگيري داشته و مراجعات مردم به دادگاهها و مراجع قضايي كمتر شده و در سريع ترين زمان ممكن اين كار انجام مي شود.

مدير كل ثبت احوال استان زنجان گفت: تغيير نام داراي شرايط خاصي است و همه اسامي قابل تغيير نيستند.

متوسلین تاکید کرد: از ۴۴۳ مورد متقاضي تغيير نام اين استان، فراواني انتخاب نام در بين دختران فاطمه، سارا و مريم و در پسران نيز علي، محمد، رضا و امير علي بيشترين درخواست كننده را به خود اختصاص داده اند.