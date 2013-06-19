پليس بهترين ضامن برقراري امنيت در خلق حماسه سياسي 92 است

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفرگل محمدي در ديدار با فرمانده انتظامي استان زنجان افزود: اقدامات نيروي انتظامي زمينه حضور پرشکوه مردم در انتخابات را فراهم کرد .

وي از تلاش هاي کارکنان انتظامي استان به ويژه پليس اطلاعات و امنيت عمومي در بر قراري نظم و امنيت مطلوب انتخابات يازدهمين دوره رياست جمهوري و چهارمين دوره شورا هاي اسلامي شهر و روستا تقدير و تشکر كرد.

رئیس کل دادگستری استان زنجان در اين ديدار با ابراز خرسندي از عملكرد پليس در زمان برگزاري انتخابات تصريح کرد: حضور با نشاط آحاد مردم در خلق اين حماسه عظيم حاصل زحمات و تلاش شبانه روزي كاركنان انتظامي استان بود .

گل محمدی تاکید کرد: خوشبختانه در زمان برگزاري انتخابات در سطح استان هيچ گونه ناهنجاري، بداخلاقي مشاهده نشد و تنها شور و شوق انتخاباتي بود که نشان از درايت پليس در تامين نظم و امنيت انتخابات داشت.

در ادامه این دیدار فرمانده انتظامي استان زنجان، نيز با تقدير و تشکر از تعامل خوب دستگاه قضا با نيروي انتظامي گفت: خلق اين حماسه، برگ زرين ديگري بود که در تاريخ انقلاب اسلامي به ثبت رسيد.