تخفيف ويژه در بيمه نامه و تعمير خودرو شيوه جديد کلاهبرداري

به گزارش خبرگزاری مهر،سرهنگ مصطفي طلوعي با اعلام اين مطلب افزود: اخيراً تعدادي سودجو با مراجعه به درب منازل و ارائه فرم و کارت ثبت نام اشتراک امداد خودرو اعلام مي کنند که با پرداخت مبلغي، در بيمه و تعمير خودرو تان از تخفيف ويژه برخوردار شويد.

وي با بيان اين مطلب اظهار داشت: فردي چندي پيش در سطح شهرستان زنجان به درب منزل شهروندان مراجعه و با ارائه فرم اشتراک و کارت ثبت نام اشتراک امداد خودرو اعلام کرده که با ثبت نام و پرداخت مبلغ 590 هزار ريال و ثبت نام از تخفيف ويژه در تعمير و بيمه خودرو برخوردار شويد.

رئيس پليس آگاهي زنجان گفت: ماموران پس از اطلاع از موضوع ،تحقيقات خود را در اين زمينه آغاز و دريافتند که مدارک ارائه شده مربوط به يکي از نمايندگي هاي امداد خودرو بوده و در سطح شهرستان زنجان فاقد نمايندگي مي باشد و احتمال کلاهبرداري و اعمال مجرمانه متصور است. .

سرهنگ طلوعی تاکید کرد :با تحقيقات صورت گرفته و در پي خبر واصله مبني بر مراجعه فردي به درب منازل شهروندان و ارائه مدارک مذکور ماموران به محل اعزام و فردي را به نام " م – م " با يک دستگاه خودرو پرايد سفيد دستگير کردند.

وی افزود : متهم 27 ساله و اهل و ساکن تهران بوده که در بازرسي از خودرو وي 50 بسته حاوي فرم هاي عضويت و کارت عضويت شرکت مذکور کشف که در بازجويي هاي صورت گرفته متهم اعلام کرد که فقط يدکش شرکت بوده و براي فردي به نام " س – س " کار مي کند.

رئيس پليس آگاهي استان زنجان یادآورشد: " متهم " س – س " خود را به عنوان نماينده شرکت مذکور به پليس معرفي که در بررسي هاي صورت گرفته مشخص شد که وي مجوز قانوني براي فعاليت در شرکت را نداشته و صاحب اصلي آن فردي به نام " ر- س " مي باشد .

سرهنگ طلوعی ،با بيان اينکه اين متهمان از 9 نفر به مبلغ پنج ميليون و 310 هزار ريال کلاهبرداري کرده بودند گفت: اين سه متهم به همراه پرونده متشکله جهت سير مراحل قانوني به دادسرا معرفي شدند.