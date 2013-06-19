افتتاح 4 هزار واحد مسکن مهر تا ماه رمضان در آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر، خلیل محبت خواه شامگاه سه شنبه در جمع خبرنگاران در حاشیه جلسه شورای مسکن و حمل و نقل آذربایجان غربی از آماده افتتاح شدن 4 هزار واحد مسکن مهر در شهرهای بالا و زیر 25 هزار نفر جمعیت استان تا آغاز ماه مبارک رمضان خبر داد و افزود: عملیات احداث 40 هزار واحد مسکن مهر در سطح استان از سال 88 آغاز و از این تعداد تاکنون 22 هزار و 500 واحد به متقاضیان واگذار و امیدواریم تا پیش از آغاز ماه مبارک رمضان 4 هزار واحد دیگر آماده افتتاح شود.

وی متوسط پیشرفت فیزیکی طرح مسکن مهر در آذربایجان غربی را 69 درصد عنوان و اعلام کرد: 45 روز گذشته 3.5 درصد پیشرفت فیزیکی در طرحهای مسکن مهر ثبت شده که در صورت ادامه این روند می توان به اتمام عملیات اجرایی تا پایان امسال امیدوار بود که تعاونی ها، پیمانکاران، متقاضیان و دستگاه های خدمات رسان باید برای تحقق این امر تلاش کنند.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی با اشاره به احداث 3 هزار و 850 واحد مسکن مهر در منطقه گلمان ارومیه، اظهار داشت: در این راستا یک هزار و 83 واحد به صورت گروهی و یک هزار و 750 واحد به صورت قرار سه جانبه در حال بوده که تاکنون 720 واحد به متقاضیان تحویل داده شده و امیدواریم این تعداد با واگذاری 500 واحد تا پایان امسال به یک هزار و 200 واحد افزایش یابد.

محبت خواه ضمن تاکید بر لزوم بهره برداری از 2 مدرسه 10 و 12 کلاسه این منطقه به دستور استاندار آذربایجان غربی، ادامه داد: احداث ایستگاه آتش نشانی، استقرار ناحیه شهرداری، تکمیل و بهره برداری از 2 مسجد، راه اندازی مرکز بهداشت، تجهیز فضای سبز، استقرار یک واحد کلانتری و راه اندازی واحدهای تجاری و ارائه خدمات خرد محله ای شامل نانوایی، شعب بانکی و ... نیازهای اساسی این منطقه هستند.