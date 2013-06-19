طراحی و ساخت مسیر یاب بومی با مشارکت 2 دانشگاه

به گزارش خبرنگار مهر، روتر(Router)‏ یا مسیر یاب دستگاه رایانه‌ای است که بسته‌های داده را روی یک شبکه به هم ‌پیوسته برای رسیدن به مقصدشان، هدایت می‌کند. این دستگاه‌ها یکی از مهمترین تجهیزاتی هستند که در شبکه‌های کامپیوتری بزرگ و به خصوص شبکه‌های دیتا مورد استفاده قرار می گیرد.

یکی از دلایل مهم گسترش استفاده از روترها ضرورت اتصال یک شبکه به چندین شبکه دیگر و توانایی ارسال داده از یک شبکه به شبکه دیگر است. در صورتی که یک شرکت دارای شعبه‌ای در تهران و یک دفتر دیگر در اهواز باشد به منظور اتصال آنها با یکدیگر می‌توان از یک خط اختصاصی که به هر یک از روترهای موجود در دفاتر متصل می‌شود، استفاده کرد. بدین ترتیب هر گونه ترافیکی که لازم است از یک سایت به سایت دیگر انجام شود از طریق روتر محقق شده و تمامی ترافیک‌های غیرضروری دیگر فیلتر و در پهنای باند و هزینه‌های مربوط صرفه جویی می‌شود.

با توجه به این اهمیت یکی از پروژه‌های ستاد توسعه فاوا معاونت علمی و فناوری طراحی و ساخت روتر است.

دکتر غلامرضا داداش زاده- دبیر ستاد توسعه فاوا با اشاره به جزئیات این طرح گفت: این پروژه با توافق وزارت دفاع و مشارکت دو دانشگاه صنعتی شریف و صنعتی امیرکبیر اجرایی می‌شود.

وی بودجه این پروژه را 6 تا 7 میلیارد تومان ذکر کرد و اظهار داشت: این پروژه با مشارکت 2 دانشگاه اجرایی می‌شود و بخشی از تست‌های این پروژه نیز از امکانات حوزه‌های دفاعی استفاده خواهد شد.

داداش زاده با تاکید بر اینکه این پروژه در دستور کار قرار دارد، خاطر نشان کرد: فاز اول این پروژه در حال اجرا است و فاز تجاری آن نیز 15 ماه دیگر اجرایی خواهد شد.

دبیر ستاد توسعه فاوا از برگزاری جلسه مشترکی با شرکت مخابرات خبر داد و خاطر نشان کرد: شرکت مخابرات توافق کرد که علاوه بر سرمایه گذاری روی طراحی و ساخت روتر بومی، تضمین خرید را اعلام کرد که در این صورت بازار فروش این محصول نیز تامین شد.