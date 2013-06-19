مهمترین وظیفه رئیس جمهور منتخب حفظ فضای جدید ایجاد شده در جامعه است

سید حسین نقوی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص اظهارات اخیر حسن روحانی رئیس جمهور منتخب مردم در خصوص مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار داشت: روحانی با طرح روش اعتدال و استفاده از همه نیروهای معتدل جریانات سیاسی، تشکیل دولت تدبیر و امید، فضای خوبی را فراهم کرده است تا همه ظرفیت ها هم افزا شده و برای رشد و توسعه کشور تلاش کنند.

نماینده مردم ورامین در مجلس افزود: درخواست ما از رئیس جمهور منتخب ملت این است که این فضا را حفظ کند و طوری نشود که جریانات سیاسی آقای رئیس جمهور را مصادره کنند تا در یک جریان سیاسی خلاصه شود که اگر این اتفاق افتاد ظرفیت های دیگر از دست می رود.

وی اظهار داشت: مهمترین کاری که روحانی باید انجام دهد این است که این فضایی که در جامعه ایجاد شده را حفظ کند، دولت، دولت تدبیر و امید است و مشی آن اعتدال خواهد بود به همین خاطر باید از همه نیروهای توانمند، متعهد و متخصص استفاده کنند البته حفظ این موقعیت اقدام موثری در جهت موفقیت دولت خواهد بود.