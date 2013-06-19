تغییر تدریجی اسم گذاری در خانواده ها/ والدین دقت کنند؛ تغییر نام فقط یک بار

به گزارش خبرنگار مهر، روزگاری قرآن کریم بهترین مرجع تعیین نام برای کودکان بود . بزرگترها با نام خدا میان کتاب را می گشودند و از اسماء الهی برای دختران و پسران خود اسمی بر می گزیدند و می کوشیدند تا او را هم شان با ان اسم تربیت کنند.

دختران به داشتن اسم هایی چون اسماء ، کوثر ، جنت ، ملکه ، سبا ، مریم ، آسیه و نام های دیگر می بالیدند و پسران به داشتن نام هایی چون ، محمد ، رحمان ، رحیم ، عبدالله و دیگر اسماء قرآنی، چرا که اسم هر فرد مهم ترین موضوعی است که از بدو تولد تا پایان عمر با او همراه است و با توجه به استفاده اسامی جدیدی که در بین مردم رایج شده باعث کم رنگ شدن اسامی بومی و ملی دیگر می شود.

امروزه تغییر نگرشها و هم چنین تبلیغات رسانه ها که نقش مهمی در ترغیب مردم به استفاده از اسامی جدید دارند باعث شده مردم رغبت بیشتری به اسم های جدید و حتی اسم های تازه مذهبی پیدا کنند.

با افزایش اسامی جدید در جامعه و رغبت بیش تر مردم به این نام ها بر اساس آمار اداره ثبت احوال آذربایجان شرقی در بیش ترین آمار فراوانی اسم های مذهبی است که نشان دهنده اعتقادات مذهبی مردم است.

مدیر کل ثبت احوال آذربایجان شرقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اسامی وارداتی از کشورهای دیگر تاثیر رسانه هاست که با تبلیغ اسامی نو در سریال های تلوزیونی باعث افزایش رغبت مردم به آنها می شوند.

جعفری آذر افزود: اسم های جدید برای نام گذاری باید دارای معنا و مفهوم باشند، از نظر نوشتار با دستور زبان فارسی قابل نوشتن باشند و دارای بار ضد ارزشی نباشد.

وی گفت: والدین با انتخاب نام های جدید برای فرزندانشان باید به مفهومی بودن و هویت بخشی به فرزندان خود توجه داشته باشند به نحوی که کودکان با نام خود احساس هویت کنند.

جعفری آذر افزود: اگر در جریان نامگذاری و دریافت شناسنامه اسامی انتخاب شده در فرهنگ نام موجود نباشد به کمیته نام فرستاده می شوند تا استادان دانشگاه که صاحب نظر هستند بررسی کنند و در نهایت در صورت نبود نتیجه به تهران برای تایید فرستاده می شوند.



مدیر کل ثبت احوال آذربایجان شرقی افزود: میزان درخواست تغییر اسامی برگزیده والدین به فرزندانشان با میزان تغییر اسامی برابر است و والدین پس از مدتی برای تغییر اسامی برگزیده شان خواستار اسامی اسلامی و ایرانی هستند و گفتنی است اسامی که پیشینه اسلامی و ایرانی دارند در ابتدای نامگذاری کم هستند ، اما همانطور که اشاره شد پس از مدتی والدین با پی بردن به اشتباهات خود ، اقدام به تغییر نام فرزندان می کنند.

جعفری آذر در ادامه با اشاره به آمار ولادت سال 91 افزود: در سال گذشته در آذربایجان شرقی 68 هزار و 668 ولادت داشتیم که از این تعداد 35 هزار و 306 مورد پسر با 51 درصد و 33 هزار و 363 دختر با 49 درصد بود.

وی افزود: در اسامی دختران، زهرا با دو هزار و 852 ، فاطمه دو هزار و 416 و اسرا با هزار و 379 مورد بیشترین فراوانی را داشتند.

مدیر کل ثبت احوال آذربایجان شرقی ادامه داد: در اسامی پسران، ابولفضل با 19 هزار و85 ، علی هزار و 709 و امیرحسین با 16 هزار و 20 بیشترین فراوانی را در مجموع اسامی دارا هستند.

تاثیر گذاری اسامی خارجی در اسامی پسرها کم است

جعفری آذر گفت: اسامی پسرها اکثرا از نام های مذهبی انتخاب می شوند و درصد تاثیر گذاری اسامی خارجی در اسامی پسرها نسبت به دخترها کم تر است.

وی از برگزاری همایش حضرت محمد(ص) در سال جاری خبر داد و گفت: هدف از برگزاری این همایش ترویج فرهنگ نام و نام گزینی صحیح در جامعه است.

وی ابراز داشت: در سال گذشته رغبت مردم برای اسم حضرت محمد(ص) برای نام گذاری فرزندانشان بیش تر شد.

جذابیت نام شخصیت فیلم ها زود گذر است

جعفری آذر افزود: اسامی شخصیت های مهم فیلم ها که در یک مقطع زمانی در سریال های تلوزیونی تبلیغ می شود پس از مدت زمانی جذابیت خود را از دست می دهد و باعث می شود والدین برای تغییر نام فرزندان خود اقدام کنند که امیدواریم با فرهنگ سازی مناسب والدین با انتخاب یک نام اسلامی برای فرزندان خود باعث تغییر دوباره اسامی فرزندانشان نشوند.

وی همچنین با اشاره به تعداد دفعات تغییر نام گفت: هر فردی برای تغییر نام خود در طول عمر فقط یک بار می تواند اقدام کند و تغییر نام برای بار دوم امکان پذیر نیست.

مدیر کل ثبت احوال آذربایجان شرقی گفت: تغییر اسامی مذهبی در قانون ممنوع است اما برخی اسامی مذهبی که از لحاظ تلفظ در جامعه با مشکل برخورد می کنند با اسم های معادل دیگر مذهبی می توانند تغییر پیدا کنند.

جعفری آذر ادامه داد: افرادی که اسامی مذهبی دارند و تقاضای درخواست تغییر نام خود را دارند می توانند با استفاده از فاکتورهایی که ذکر شد نسبت به تغییر نام خود اقدام کنند.

وی با اشاره به افزایش اسامی دو سیلابی در نام پسران گفت: نام گذاری دو سیلابی اسامی پسران که با توجه به فضای فرهنگی جامعه در حال گسترش است را توصیه نمی کنیم چرا که فضای اداری جامعه که الکترونیکی شده است موجبات اشتباه و خطا نسبت به اسامی تک سیلابی را بیشتر کرده است.

وی هم چنین یکی دیگر از مشکلات افراد دارای نام دو سیلابی را معروف شدن به یکی از دو نام دانست و گفت: این افراد باید در زمان های مختلف که با آن اسم معروف شده اند، برای اسم کامل خود توضیح اضافی دهند.

جعفری آذر در پایان با اشاره به تغییر نام افراد زیر 15 سال گفت: افراد زیر پانزده سال نمی توانند اسامی خود را تغییر دهند و برای تغییر باید به دادگاه مراجعه و نسبت به تغییر نام خود اقدام کنند.

نام ها همواره مفاهیم ساده و روانی جهت برقراری ارتباط و مشخص شدن هویت شخص هستند، در گذشته به خوبی فهمیده بودند كه هر اسمی فركانس انرژی خاصی را با خود حمل می‌كند كه بر زندگی حامل اسم بسیار تأثیرگذار است.

اسم بخش مهمی از هویت شخص را در برمی گیرد و در واقع انسان ها با اسم خود زندگی كرده، رشد می كنند و با همین اسم هویت واقعی شان را به دست می آورند.

اسم بر شخصیت انسان تاثیر بسیاری می گذارد. در واقع انسان ها در پناه اسم زندگی شان را شكل می دهند. رابطه ای كه هر شخص با اسم خود برقرار می كند بر آینده و به ویژه موقعیت اجتماعی اش تأثیر دارد.

بر اساس اعتقادات اسلامی و پایبند بودن به باورهای دینی مردم ، در جامعه بالاترین فراوانی در آمار نامگذاری را اسامی اسلامی تشکیل می دهد و امروزه با تبلیغات رسانه ها که در یک مقطع زمانی اسم خاصی را تبلیغ و باعث رغبت بیشتر مردم به این اسم ها می شوند ، می توان به جرئت گفت رسانه ها نقش بیش تری برای ترویج اسامی اسلامی و ایرانی دارند و در انتخاب نام نقش های اول داستان های فیلم از ترویج نامهای خارجی و بی مفهوم باید جلوگیری شود.

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گزارش از زهرا ناصران