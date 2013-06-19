گلستان تا صبح بیدار بود

به گزارش خبرنگار مهر، در پی صعود تیم ملی فوتبال ایران به جام جهانی، استان گلستان تا صبح غرق در شادی و بیدار بود.

جشن شادی گلستانیها از بعد از پایان بازی بین تیم ملی ایران و کره جنوبی آغاز شد و مردم ورزش دوست استان با حضور در خیابانها، پخش شیرینی و شکلات به شادمانی پرداختند.

صعود مستقیم ایران به جام جهانی موجی از شور و شعف را بین قشرهای مختلف استان از جمله جوانان و نوجوانان ایجاد کرد و با راه اندازی کارناوالهای شادی، در دست داشتن پرچم جمهوری اسلامی ایران خوشحالی خود را همراه با دیگر هموطنان میهن اسلامی به نمایش گذاشتند.

ازدحام جمعیت در برخی خیابانهای اصلی مرکز استان و دیگر شهرستانهای گلستان پس از پیروزی تیم ملی ایران بحدی بود که موجب ایجاد ترافیک سنگین در شهرها شد.

گلستانیها که همپای ملت ایران در روز 24 خردادماه حماسه ای بیادماندی خلق کرده بودند بعد از چهار روز در پی پیروزی تیم ملی فوتبال ایران دوباره به خیابانها ریختند و در این جشن ملی به شادمانی پرداختند.

تیم ملی فوتبال ایران روز سه شنبه در آخرین دیدار از مرحله مقدماتی جام جهانی 2014 برزیل در ورزشگاه مونسو شهر اولسان کره جنوبی به مصاف تیم ملی این کشور رفت و با تنها گل دقیقه 59 رضا قوچان نژاد موفق شد حریف قدرتمندش را شکست دهد و راهی جام جهانی شود.