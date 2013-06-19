مصوبات سفر مقام معظم رهبری به خراسان شمالی تا تحقق کامل پیگیری شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی بیغش در جلسه ستاد پيگيري مصوبات سفر مقام معظم رهبري به خراسان شمالي که شب گذشته با حضور معاونین استاندار و روسای کمیته های مختلف این ستاد در سالن شماره 2 استانداری برگزار شد؛ از مسئولین کمیته های این ستاد خواست تا مصوبات این سفر را تا تحقق کامل پیگیری کنند.

در ابتدای این جلسه معاون برنامه ریزی استانداری خراسان شمالی از راه اندازی سامانه پیگیری مصوبات سفر به استان خبرداد و گفت: این سامانه با تلاش کمیته اعتبارات و عمران استانداری راه اندازی شده است.

حسن قلی زاده با تشریح مزایای این سامانه، دسترسی آسان به اطلاعات مصوبات سفر و بررسی وضعیت اجرای طرح ها و پروژه ها و میزان پیشرفت هریک از آنها را از مزایای این سامانه عنوان کرد و گفت: معاونین استاندار، مسئولین کمیته ها و فرمانداران با سطح دسترسی مختلف می توانند از اطلاعات این سامانه استفاده کنند.

وی در ادامه به موضوع مصوبات سفر اشاره کرد و افزود: در سفر معظم له به خراسان شمالی هزار و ۳۲۰ پروژه در قالب ۲۱۵ مصوبه با اعتباری حدود چهار هزار میلیارد تومان متشکل از اعتبارات عمرانی و تسهیلاتی به تصویب رسید.

قلی زاده اظهار داشت: از این میزان اعتبار، 1700 میلیارد تومان مربوط به اعتبارات عمرانی و 2300 میلیارد تومان مربوط به تسهیلات است.

وی بیان داشت :از میزان کل اعتباری که در سفر مقام معظم رهبری به خراسان شمالی تصویب شد، ۴۴ درصد در حوزه تملک دارایی و عمرانی هزینه می شود و ۵۶ درصد نیز اعتبارات حوزه تسهیلات را شامل می شود.

معاون برنامه ریزی استاندار خراسان شمالی در مورد اعتبارات تسهیلاتی سفر مقام معظم رهبری نیز عنوان کرد: در این سفر دو هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار تسهیلاتی مصوب شد که هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان بدون رعایت منابع و مصارف پرداخت می شود.

قلی زاده تصریح کرد: با پیگری های به عمل آمده طی چند روز آینده دستورالعمل این مصوبه که به تایید 9 بانک عامل رسیده است جهت اجرا به بانکهای استان ابلاغ خواهد شد.

رئیس کمیته جذب اعتبارات ستاد پیگیری منویات و مصوبات سفرمقام معظم رهبری به خراسان شمالی، به تسهیلات اعطایی قرض الحسنه از محل اعتبارات سفر رهبری به استان نیز اشاره کرد و گفت: برای سال های ۹۱ و ۹۲ در مجموع ۱۰ میلیارد تومان اعتبار تسهیلات قرض الحسنه به استان ابلاغ شده که پنج میلیارد تومان آن مربوط به سال ۹۱ و پنج میلیارد تومان دیگر نیز در سال جاری به متقاضیان اعطا خواهد شد.

به گفته وی از محل اعتبارات تخصیصی سال گذشته در حوزه تسهیلات قرض الحسنه تاکنون سه میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات به بیش از دو هزار نفر اعطا شده که میانگین پرداختی به هر نفر نیز یک و نیم میلیون تومان است.

در ادامه این جلسه روساي كميته هاي ستاد، به بيان گزارش فعاليت هاي انجام شده در راستاي اجرايي شدن مصوبات سفر معظم له به استان پرداختند.

استاندار خراسان شمالی در پایان این جلسه، پس از طرح سوالات و بررسي فعاليتها در حوزۀ وظايف كميته هاي فعال در ستاد، ضمن ارائۀ رهنمودهاي لازم، خواستار پيگيري جدي اعضا براي تحقق اهداف سفر مقام معظم رهبری به استان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مصوبات سفر رهبر معظم انقلاب به خراسان شمالی مشتمل بر ۲۱۵ مصوبه با یک هزار و ۳۲۰ پروژه عمرانی است.

یاد آور می شود: خراسان شمالی ۱۹ تا ۲۶ مهر سال گذشته به مدت 8 روز میزبان رهبر معظم انقلاب بود.