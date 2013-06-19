نمایش "باغ زالزالک" در همدان روی پرده می رود

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش کمدی "باغ زالزالک" به کارگردانی سعید باغبانی از ابتدای تیرماه سال جاری در آمفی تئاتر مجتمع فرهنگی سینمایی شهید آوینی همدان به روی صحنه می‌رود.

کارگردان این نمایش بیان داشت: "باغ زالزالک" به نویسندگی داوود فتحعلی بیگی و آهنگسازی مرتضی بختیاری روایت غلام سیاهی است که باغش توسط سلطان تصاحب شده و وی به قصد وارد شدن به قصر سلطان ترفندهای مختلفی را به کار می‌بندد.

سعید باغبانی ادامه داد: در این نمایش علی‌اصغر هندی، اسماعیل طاهری، مصطفی بیگی، لیلا شهابی، باران عرفانی، مسعود کیانی، محمود غلامی، حسین بسطامی، لیلا راستین، معصومه صامت، شقایق پیامبری و آرش بیات به ایفای نقش می‌پردازند.

وی یادآور شد: "باغ زالزالک" از یکم تیرماه به مدت 15 شب هر شب ساعت 18.30 در سالن آمفی تئاتر مجتمع فرهنگی سینمایی شهید آوینی همدان به روی صحنه می‌رود.