گلستان با کمبود 180 خانه عالم مواجه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام نورالله ولی نژاد شامگاه سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران با بيان اينكه 120 خانه عالم در استان وجود دارد تصريح داشت: نياز استان به اين خانه ها حدود 300 خانه عالم است و همچنين در حال حاضر 170 روحاني در طرح هجرت در استان فعاليت مي كنند كه در كل حدود 300 روحاني در اين امر نياز است.

وی اظهار داشت: همچنين در ارتباط با كمبود مبلغين در ماه مبارك رمضان استان در اين ماه نيازش حدود 1200 مبلغ است.

حجت الاسلام ولي نژاد اضافه كرد: در حال حاضر ما وضع موجود را دراين ماه با حدود 800 مبلغ برطرف خواهيم كرد كه البته سال گذشته نيز به همين منوال بود كه تقريبا با مشكل خاصي روبرو نشديم و برنامه ها خوب پوشش داده شد.

گلستان میزبان همایش بین المللی پیرغلامان

وي در ارتباط با همايش پير غلامان بيان كرد: استان در سال 92 و در اوايل آبانماه ميزبان اجلاس بين المللي پير غلامان حسيني است كه در اين اجلاس ما پذيراي حدود 600 مهمان داخلي و خارجي هستيم و همچنين حدود 25 تا 30 كشور به مدت دو روز در اين مراسم بزرگ شركت خواهند كرد.

مديركل تبليغات اسلامي استان يادآور شد: همچنين در برنامه افتتاحيه ما نيز حدود 10 هزار مهمان حضور خواهند داشت كه در اين ارتباط در حال حاضر حدود هشت كميته فعال هستند و كار خود را آغاز كرده اند و برنامه هاي مختلف اين اجلاس مهم و بين المللي در اين كميته ها مورد بررسي قرار مي گيرد.

وي افزود: با توجه به برگزاري انتخابات رياست جمهوري و شوراي شهر و روستا ما با كمبود زمان مواجه شده ايم اما در حال تلاش هستيم كه با وجود اين كميته ها اين رخداد بزرگ فرهنگي به خوبي اجرا شود.

ولي نژاد ابراز كرد: استان از يك رخداد بزرگ فرهنگي ميزباني خواهد كرد كه اميدواريم با برگزاري خوب اين اجلاس آثار و بركات طولاني مدت آن بهره مند شويم.

آغاز برنامه های فراغت تابستانه

مدير كل تبليغات اسلامي با اشاره به برنامه هاي اوقات فراغت تابستان اين سازمان گفت: برنامه هاي اوقات فراغت از دو برنامه هسته فرهنگي جوان و بوستان معرفت تشكيل شده است .

حجت الاسلام نوالله ولي نژاد افزود: هسته هاي فرهنگي براي جوان ها و بوستان معرفت براي نوجوانان و كودكان تشكيل مي شود كه تاكنون در ارتباط با برگزاري اين برنامه ها توانستيم رتبه دوم را در سطح كشور كسب كنيم.

وي بيان كرد: سعي كرده ايم در برنامه بوستان معرفت هر شهرستان كه بخواهد طرح جايگزيني انتخاب كند مي تواند اين طرح را عوض كرده و در طول سال نيز استمرار داشته باشد .

اين مسئول با اشاره به تقارن شدن ماه رمضان با اين فصل ابراز كرد: اوقات فراغت با ماه مبارك رمضان تجميع مي شود و فعاليت هاي تابستانه رنگ و بوي اين ماه را به خود خواهد گرفت.