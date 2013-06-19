به گزارش خبرگزاري مهر، فیلم مستند مرز شکسته به کارگردانی فیلمساز جوان بانهای كیوان کریمی در جدیدترین حضور بینالمللی خود به عنوان نماینده سینمای ایران در بخش رقابتی اصلی پنجمین دوره جشنواره بینالمللی فیلمهای کوتاه تجربی لایدن در کشور هلند به روی پرده رفت و توانست جایزه ویژه این جشنواره را از آن خود کند.
كیوان کریمی و دیگر عوامل فیلم مستند مرز شکسته بعد از دریافت این جایزه، برای ارج نهادن، ادامه دادن راه فیلمسازی و همچنین یاد و خاطره «طاها کريمي» آن را به این كارگردان فقید سینمای ایران تقدیم کردند.
اعضای هیئت داوران جشنواره فیلمهای کوتاه تجربی لایدن در بیانیه خود اعلام کردند با توجه به تنوع ژانر فیلمهای بخش رقابتی، تعیین آن که کدام فیلم، بهترین فیلم جشنواره است، برای ما بسیار مشکل بود، بنابراین از آنجایی که دو جایزه بهترین فیلم و بهترین فیلم دانشجویی به دو فیلم داستانی تعلق گرفت، ما متفق القول تصمیم گرفتیم که جایزه ویژه بهترین فیلم را به فیلم ایرانی مرز شکسته به کارگردانی کیوان کریمی به دلیل موضوع فیلم و جنبه شاعرانه آن به رغم موضوع خشکش تقدیم کنیم.
پنجمین دوره جشنواره بینالمللی فیلمهای کوتاه تجربی لایدن با حضور 142 فیلم از 51 کشور جهان در کشور هلند برگزار شد.
مرز شکسته که موضوع آن در مورد قاچاق مواد سوختی است، تاکنون در تعدادی از جشنوارههای داخلی و خارجی از جمله جشنواره صوفیا بلغارستان، جشنواره تسالونیکی یونان، جشنواره فیلم اروگوئه، جشنواره فیلمهای دانشجویی آلمان، جشنواره «مدیا ویو» مجارستان، جشنواره فیلمهای دانشجویی مدرسه فامو چک، جشنواره فیلم کوتاه بیلبائو در جشنواره فیلمهای کوتاه و مستند بیلبائو زینبی در اسپانیا، جشنواره فیلم سینما حقیقت، جشنواره فیلم «ماگما» در نیوزلند و جشنواره بینالمللی فیلم تولفا در ایتالیا به نمایش درآمده است.
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