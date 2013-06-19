هشدار وزیر گردشگری مصر به انتصاب اخوانی ها به عنوان استاندار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، "هشام زعزوع" وزیر گردشگری مصر در بیانیه ای نسبت به پیامدهای انتصاب یکی از رهبران اخوان المسلمین به عنوان استاندار الاقصر هشدار داد و اعلام کرد که این اقدام عواقب خطیری برای صنعت گردشگری این کشور خواهد داشت.

محمد مرسی رئیس جمهوری مصر در راستای اقدامات تحریک آمیز خود از مجموع 27 استان این کشور 17 استاندار جدید تعیین کرده است که اغلب آنها از اعضا و رهبران افراطی اخوان المسلمین هستند. وی "عادل اسعد" یکی از رهبران حزب آزادی و عدالت شاخه سیاسی اخوان المسلمین مصر را به عنوان استاندار الاقصر تعیین کرده است.

زعزوع خاطرنشان کرد که نشست های بسیاری را در سطوح داخلی، جهانی و اتحادیه های گردشگری و دفاتر گردشگری مصر در خارج از کشور برگزار کرده است تا پیامدهای تصمیم اخیر محمد مرسی را مورد بررسی قرار دهد و از واکنش های بین المللی درقبال این اقدام جدید رئیس جمهوری مصر آگاه شود.