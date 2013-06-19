كردستان ميزبان هزار دانشجو/ 3700 مددجو از برنامه های اوقات فراغت بهره مند می شوند

قنبر موسی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در این دوره از برگزاری اردوهای تابستانی استان کردستان میزبان دانش آموزان هفت استان‌ کشور شامل آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، ایلام، زنجان، لرستان، قزوین و گیلان است.

وی همچنین از اعزام هزار دانش آموز استان به سایر استان های کشور در قالب اردوهای تابستانی خبر داد و افزود: این دانش آموزان بر اساس برنامه ریزی های به عمل آمده به استان های همدان، مشهد مقدس، کرمانشاه و گیلان اعزام می شوند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) کردستان ادامه داد: ‌بر اساس برنامه ریزی های به عمل آمده 240 نفر از دانش آموزان نیز در قالب اردوهای تابستانی به شهرهای مختلف استان اعزام می شوند.

موسی نژاد از فعالیت شش کانون پیرو ولایت کمیته امداد امام خمینی (ره) در سطح استان به منظور غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان در سال جاری اشاره کرد و یادآور شد: ایجاد کانون های موقت در شهرستان های استان که کانون پیرو ولایت نداریم در دستور کار قرار گرفته است.

وی بیان کرد: برنامه ریزی های مناسب به منظور غنی سازی اوقات فراغت 550 نفر در کانون های موقت در تابستان جاری توسط این نهاد و با همکاری سیار نهادهای ذیربط انجام شده است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) کردستان از اختصاص اعتباری بالغ بر 410 میلیون تومان به برنامه های اوقات فراغت این نهاد در سال جاری در این استان خبرداد و گفت: 260 میلیون تومان از این اعتبار مخصوص برنامه های اوقات فراغت و 150 میلیون تومان نیز مربوط به اردوهای تابستانی است.

موسی نژاد افزود: در مجموع سه هزار و 776 نفر تا پایان برنامه های اوقات فراغت امسال از برنامه های کمیته امداد امام خمینی (ره) در کردستان در راستای غنی سازی اوقات فراغت بهره مند می شوند.

وی اظهار داشت: اعزام بیش از 200 نفر از مددجویان زیرپوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) کردستان به حرم مطهر امام راحل در سالگرد ارتحال جانگداز بنیان گذار انقلاب نیز از دیگر اقدامات این نهاد بود که برای نخستین بار انجام شد.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) کردستان از کسب رتبه برتر کمیته امداد امام خمینی در زمینه توسعه مشارکت های مردمی در سطح کشور خبرداد و ادامه داد: در همین راستا لوح تقدیری از سوی سرپرست امداد به این نهاد در استان تقدیم شده است.

موسی نژاد یادآور شد: خوشبختانه استان کردستان به دلیل داشتن مردمانی نوع دوست و متدین در بحث جذب مشارکت های مردمی در سرفصل های مختلف از جایگاه خوبی برخوردار است.

وی به اجرای طرح امداد محله با استفاده از معتمدین و خیرین محلات و با پشتیبانی و نظارت کمیته امداد در این استان اشاره کرد و بیان کرد: اجرای این طرح بخشی از وظایف کمیته امداد در زمینه جمع آوری و توزیع کمک های مردمی به خود مردم واگذار می شود.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) کردستان گفت: تلاش در راستای توانمندسازی مددجویان مهمترین هدف کمیته امداد امام خمینی (ره) است از این رو بحث توسعه مشارکت های مردمی به عنوان یکی از اولویت های این نهاد به صورت جدی با اجرای طرح ها و برنامه های مختلف همچون طرح مسجد محوری، امداد محله، جشن نیکوکاری، جشن عاطفه ها، زکات و بسیاری از برنامه های دیگر دنبال می شود.