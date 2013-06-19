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۲۹ خرداد ۱۳۹۲، ۱۰:۰۳

ميمنت آبادي عنوان كرد:

جشنواره بین المللی ادبیات کردی رضوی در کردستان برگزار می شود

جشنواره بین المللی ادبیات کردی رضوی در کردستان برگزار می شود

سنندج - خبرگزاری مهر: مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان گفت: جشنواره بین المللی ادبیات کردی رضوی از سری برنامه های موضوعی یازدهمین جشنواره بین المللی امام رضا (ع) است.

قباد میمنت آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه دومین جشنواره بین المللی فرهنگ و ادبیات کردی رضوی در روزهای ۲۰ و ۲۱ شهریور سال جاری در کردستان برگزاری می شود، اظهار داشت: این جشنواره از سری برنامه های موضوعی یازدهمین جشنواره بین المللی امام رضا (ع) است که در محور‌ها و موضوعات شعر، دل نوشته و قطعه ادبی برگزار می شود.

وی افزود: علاقمندان به شرکت در این جشنواره می توانند آثار خود را در موضوعات پیش گفته به دبیرخانه جشنواره واقع در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان ارسال کنند.

مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان ادامه داد: این جشنواره با همکاری سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، دفتر نماینده ولی فقیه در استان، انجمن مهندسین فرهنگی غرب ایران، استانداری کردستان، ستاد گرامیداشت دهه کرامت در استان و بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا (ع) برگزار می شود.

میمنت آبادی یادآور شد: دومین جشنواره بین المللی فرهنگ و ادبیات کردی رضوی در مجتمع فرهنگی هنری فجر سنندج برگزار می شود.

کد مطلب 2079935

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