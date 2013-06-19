جشنواره بین المللی ادبیات کردی رضوی در کردستان برگزار می شود

قباد میمنت آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه دومین جشنواره بین المللی فرهنگ و ادبیات کردی رضوی در روزهای ۲۰ و ۲۱ شهریور سال جاری در کردستان برگزاری می شود، اظهار داشت: این جشنواره از سری برنامه های موضوعی یازدهمین جشنواره بین المللی امام رضا (ع) است که در محور‌ها و موضوعات شعر، دل نوشته و قطعه ادبی برگزار می شود.

وی افزود: علاقمندان به شرکت در این جشنواره می توانند آثار خود را در موضوعات پیش گفته به دبیرخانه جشنواره واقع در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان ارسال کنند.

مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان ادامه داد: این جشنواره با همکاری سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، دفتر نماینده ولی فقیه در استان، انجمن مهندسین فرهنگی غرب ایران، استانداری کردستان، ستاد گرامیداشت دهه کرامت در استان و بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا (ع) برگزار می شود.

میمنت آبادی یادآور شد: دومین جشنواره بین المللی فرهنگ و ادبیات کردی رضوی در مجتمع فرهنگی هنری فجر سنندج برگزار می شود.