حضور 50 جودوكار از خراسان رضوي در رقابت هاي جايزه بزرگ تهران

به به گزارش خبرگزاري مهر، هوشنگ ولي پور اظهار كرد: اولين مرحله رقابت هاي تور جودوی كشور با عنوان جايزه بزرگ بسيج روز 30 خردادماه با حضور جودوكاران بالاي 17 سال ایران در سالن شهيد افراسيابي تهران برگزار مي شود و خراسان رضوي با 50 جودوكار بيشترين تعداد شركت كننده را در اين رقابت ها دارد.

سرپرست هيئت جودو و كوراش خراسان رضوي بيان كرد: اين جودوكاران از باشگاه هاي آينده داران پارس، قدس، چمران، كارگران، صيادشيرازي و جوانان اسلامي مشهد و همچنين شهرستان هاي چناران، كلات، تربت جام و قوچان به عنوان نمايندگان استان به صورت آزاد در رقابت های فردا حضور خواهند داشت.

ولي پور با اشاره به وجود استعدادهاي فراوان در جودوی استان، گفت: اكثر جودوکاران در اوزان مختلف از نظر سطح فني بسيار به هم نزديك هستند در حالي كه امكان حضور تمامي آنها در رقابت هاي قهرماني كشور وجود ندارد.

وي تصريح كرد: رقابت هاي جايزه بزرگ پیش رو فرصت خوبي براي تبلور توانائي جودوكاران استان و معرفي آنان به تيم هاي ملي خواهد بود.

سرپرست هيئت جودو و كوراش خراسان رضوي بيان كرد: هزينه هاي اياب و ذهاب و اسكان براي شركت كنندگان در رقابت هاي تور جودوی كشور كه در استان هاي مختلف برگزار خواهد شد، بازیکنان را دچار مشکل می کند ولی افزايش جوايز اهدايي به نفرات بيشتر در اين رقابت ها مي تواند انگيزه خوبي در ورزشكاران ايجاد كند.

گفتني است رقابت هاي تور جودوی كشور در چندين مرحله به ميزباني استان هاي مختلف كشور برگزار خواهد كه در پايان هر مرحله نفرات اول تا سوم جوايز نقدي دريافت مي كنند.