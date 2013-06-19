900 کیلو گرم مواد غذایی فاسد درکاشمر كشف شد

به گزارش خبرگزاري مهر، علي سيادتي اظهار كرد: اين مواد غذايي كشف شده همگي تاریخ مصرف گذشته و غیر قابل مصرف است كه در یک واحد صنفی در کاشمر نگهداري شده است.

مسئول واحد بهداشت محیط و حرفه ای مرکز بهداشت کاشمر بيان كرد: در اجرای طرح توسعه و تشدید کنترل مواد غذایی در ساعات غیر اداری و ایام تعطیل طی بازدید اکیپ بازرسان بهداشت محیط شهرستان انواع دلستر و نوشابه خانواده که همگی تاریخ مصرف آنها منقضی شده و غیر قابل مصرف بود کشف و جمع آوری شد.

سيادتي با تاکید بر حضور فعال کارشناسان و بازرسان بهداشت محیط در شهرستان کاشمر، افزود: سامانه فوریتهای سلامت محیط و کار آماده پاسخگويي به شکایات مردمی بصورت شبانه روزی است و شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی با تماس با این سامانه کارشناسان و بازرسان بهداشتی را یاری كنند.