  1. اقتصاد
  2. بانک و بیمه وبورس
۲۹ خرداد ۱۳۹۲، ۹:۵۷

کاهش نرخ دلار و پوند در مرکز مبادلات ارزی

کاهش نرخ دلار و پوند در مرکز مبادلات ارزی

بانک مركزي نرخ تمامي ارزها را امروز چهارشنبه در مركز مبادلات ارزی اعلام كرد كه براين اساس، نرخ مبادلاتي دلار و پوند افت و قيمت يورو نسبت به روز گذشته افزايش داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ هر دلار آمريكا امروز در مركز مبادلات ارزي ۲۴ هزار و ۷۸۲ ريال، هر پوند 38 هزار و ۷۲۱ ريال و هر يورو ۳۳ هزار و ۱۸۴ريال تعيين شده است.

بانک مركزي امروز نرخ هر فرانک سوئيس را ۲۶ هزار و ۹۳۳ ريال، كرون سوئد را 3 هزار و ۸۳۹ريال، يوان چين را 4 هزار و ۴۲ريال، روپيه هند ۴۲۲ ريال، هر يكصد ين ژاپن را ۲۶ هزار ريال و هر يک هزار وون كره جنوبي را ۲۲ هزار ريال اعلام كرد.

نرخ هر لير تركيه نيز از سوي بانک مركزي در مركز مبادلات ارزي۱۳ هزار و ۱۳۶ ريال، هر روبل روسيه ۷۷۴ ريال و  ريال قطر ۶ هزار و ۸۰۵ ريال تعيين شد.

کد مطلب 2079952

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها