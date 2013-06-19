کاهش نرخ دلار و پوند در مرکز مبادلات ارزی

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ هر دلار آمريكا امروز در مركز مبادلات ارزي ۲۴ هزار و ۷۸۲ ريال، هر پوند 38 هزار و ۷۲۱ ريال و هر يورو ۳۳ هزار و ۱۸۴ريال تعيين شده است.
بانک مركزي امروز نرخ هر فرانک سوئيس را ۲۶ هزار و ۹۳۳ ريال، كرون سوئد را 3 هزار و ۸۳۹ريال، يوان چين را 4 هزار و ۴۲ريال، روپيه هند ۴۲۲ ريال، هر يكصد ين ژاپن را ۲۶ هزار ريال و هر يک هزار وون كره جنوبي را ۲۲ هزار ريال اعلام كرد.
نرخ هر لير تركيه نيز از سوي بانک مركزي در مركز مبادلات ارزي۱۳ هزار و ۱۳۶ ريال، هر روبل روسيه ۷۷۴ ريال و ريال قطر ۶ هزار و ۸۰۵ ريال تعيين شد.
نظر شما