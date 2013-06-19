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۲۹ خرداد ۱۳۹۲، ۱۱:۰۸

مطهری موید در گفتگو با مهر:

توزیع اعتبارات پژوهشی در همدان هدفمند می شود

توزیع اعتبارات پژوهشی در همدان هدفمند می شود

همدان - خبرگزاری مهر: معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار همدان گفت: هدفمند کردن توزیع اعتبارات پژوهشی و جهت دادن به اعتبارات تحقیقاتی مورد توجه باشد.

کریم مطهری موید در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با سیاسیت های کلی برنامه پنجم توسعه استان همدان در زمینه توسعه علم و فناوری و نوآوری اظهار داشت: حمایت و تقویت نهادهای پژوهشی استان به ویژه کارگروه پژوهش، فناوری و تحول اداری به عنوان مرجعی برای توسعه علم، فناوری و نوآوری، تعیین اولویت های پژوهشی، هدایت، نظارت و کنترل کلان توسعه فعالیت های پژوهشی مورد توجه است.

اصول و ارزشهای اسلامی در حوزه علم و تحقیق محور است

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار همدان به محور قرار دادن اصول و ارزشهای اسلامی در حوزه علم و تحقیق و ترویج و ارتقا فرهنگ پژوهشی در جامعه اشاره کرد و افزود: گسترش تحصیلات تکمیلی متناسب با نیازهای علمی و فناوری در استان همدان طبق نقشه جامع کشوری نیز مورد توجه است.

وی با بیان اینکه در راستای ارتقا جایگاه پژوهش در جامعه باید به رفع نیازهای اساسی و واقعی استان همدان در برنامه ریزی های علمی توسط دانشگاه ها، حوزه های علمیه، مدارس و دستگاه های اجرایی توجه جدی شود، افزود: باید در این زمینه استعدادهای درخشان نیز شناسایی، هدایت، پرورش، جذب و به کارگیری شوند تا بر این اساس بسترهای مناسب برای بهره گیری از ظرفیت های نخبگان و استفاده از ظرفیت های علمی و فنی همدانیان مقیم خارج از ایران ایجاد شود.

اجتناب از تکرار پژوهش ها مد نظر باشد

مطهری موید با تاکید بر لزوم اجتناب از تکرار پژوهش ها و تقاضامحور کردن فعالیت های پژوهشی و فناوری نیز ادامه داد: ارتقا همکاری ها و هم افزایی مابین دستگاه های اجرایی استانی با مراکز دانشگاهی و سایر مراکز پیشرفته علمی و فناوری در داخل و خارج از استان نیز باید مورد توجه باشد.

وی با اشاره به اهتمام به هدفمند کردن توزیع اعتبارات پژوهشی و جهت دادن اعتبارات تحقیقاتی و فناوری دانشگاه ها، دستگاه های اجرایی و شرکت های دولتی در جهت محورهای توسعه استان همدان نیز عنوان داشت: معطوف کردن وظایف دستگاه های اجرایی و شرکت های دولتی به رعایت الزامات مندرج در اسناد بودجه ای و برنامه ریزی در راستای انجام امور پژوهشی، توسعه علمی و دانش فناوری نیز هدفی شایان توجه است.

روان سازی در فرآیند نظام تحقیقات استان و تامین منابع مالی ضروری است

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار همدان با اشاره به اهتمام در تسهیل و روان سازی در فرآیند نظام تحقیقات استان و تامین منابع مالی نیز به انطباق و همسو کردن سیاستهای پژوهشی استان همدان با سیاستهای کلان ملی به منظور تحقق مولفه های اسناد بالادستی و پایین دستی اشاره کرد.

مطهری موید در پایان سخنانش تفویض اختیار شورای برنامه ریزی و توسعه استان به کارگروه پژوهش، فناوری و تحول اداری در انجام امور پژوهشی، توسعه علمی و دانش فناوری و انجام فرآیند اجرای تحقیقات و تصویب پروژه هایی با سقف کمتر از 500 میلیون ریال خارج از اعتبارات مصوب دستگاه ها با همکاری معاونت برنامه ریزی استانداری همدان را پیشنهاد کرد.

کد مطلب 2079956

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