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۲۹ خرداد ۱۳۹۲، ۱۱:۰۵

ساریان:

فعالیت پایانه مسافری مرز مهران از سرگرفته شد

فعالیت پایانه مسافری مرز مهران از سرگرفته شد

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیر پایانه مسافری مهران گفت: فعالیت پایانه مسافری مرز مهران از سرگرفته شده است.

محمود سازیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پس از تعطیلی سه روزه پایانه  مرزی مهران فعالیت پایانه مسافری مهران شروع شد و تردد زوار عتبات عالیات دو کشور ایران وعراق انجام گرفته است.

ساریان افزود: طی دو روز گذشته بیش از 15 هزار زائر ایرانی و غیر ایرانی از طریق پایانه مرزی مهران به صورت کاروانی تردد کردند که بیشتر آنها عراقی بودند.

وی در ادامه اظهار داشت: در بین این گروه از زوار افراد افغانستان، پاکستان، هندوستان وآذربایجان هم دیده می شود.

مدیر پایانه مسافری مهران اظهار داشت: روزانه به طور میانگین حدود پنج هزار زائر از مرز بین المللی مهران تردد می کنند.

کد مطلب 2079958

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