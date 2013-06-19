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۲۹ خرداد ۱۳۹۲، ۱۰:۰۶

توسط مشعل و هنیه انجام شد؛

رایزنی درباره آشتی ملی در دیدار با اردوغان/اردن و عمان مقصد بعدی حماس

رایزنی درباره آشتی ملی در دیدار با اردوغان/اردن و عمان مقصد بعدی حماس

رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس و نخست وزیر دولت منتخب فلسطین شب گذشته با نخست وزیر ترکیه دیدار و درباره آشتی ملی فلسطین رایزنی کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس و اسماعیل هنیه نخست وزیر دولت منتخب فلسطین شب گذشته در سفر به ترکیه با رجب طیب اردوغان نخست وزیر این کشور دیدار کردند.

در این دیدار اوضاع سیاسی و امنیتی فلسطین و آشتی ملی فلسطین مورد بحث و بررسی قرار گرفت. نخست وزیر ترکیه نیز اظهار داشت که با وجود فشارهای آمریکا سفر خود را به نوارغزه لغو نخواهد کرد.

عزت الرشق یکی از اعضای دفتر سیاسی جنبش حماس اظهار داشت که سفر مشعل و هنیه به ترکیه در راستای سفر به کشورهای عربی و اسلامی صورت گرفته است و حماس به تشریح دیدگاه های خود درباره رویدادهای منطقه می پردازد.

خبرگزاری سما نیز گزارش داد که خالد مشعل و اسماعیل هنیه در چارچوب سفر منطقه ای خود به اردن و عمان و چند کشور دیگر عربی و اسلامی سفر خواهند کرد. اعضای حماس پیش از ترکیه به مصر سفر کرده بودند.

کد مطلب 2079969

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