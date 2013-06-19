نمایشگاه بزرگ کتاب در رفسنجان برگزار می شود

محمدعلی شایگانفر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: همزمان با نیمه شعبان، عید منتظران جهان سالروز ولادت با سعادت امام زمان(عج) نمایشگاه بزرگ کتاب ناشران رفسنجان با 116 غرفه در حسینیه ثارالله برگزار می شود.

وی عنوان داشت: در این نمایشگاه که 120 ناشرکشوری، استانی و شهرستانی حضور دارند کتاب هایی در زمینه های مذهبی، فرهنگی،اجتماعی، خانوادگی، هنری، ادبی و سیاسی با 40 درصد تخفیف شامل 20 درصد ناشران و20 درصد فروش بن کتاب در اختیارعلاقه مندان قرار خواهد گرفت.

وی ادامه داد: همچنین با پیش بینی غرفه کودک ونوجوان، ایستگاه مشاوره مذهبی و پاسخ به سوالات شرعی و باجه بانک و اجرای برنامه های جنبی فضای مناسبی برای بهره برداری بهتر همشهریان فراهم خواهد شد.

رئیس فرهنگ و ارشاد اسلامی رفسنجان تصریح کرد: دو برنامه هنری ویژه کودک و نوجوان با حضور هنرمندان شهرستان رفسنجان و استان کرمان در دو روز ابتدایی این نمایشگاه و برنامه های جنبی امکان استفاده عموم مردم را از نمایشگاه به شکل موثرتری فراهم خواهد کرد.

شایگانفر برگزاری پنج نشست تخصصی با فعالین هنر، اصحاب رسانه و مطبوعات، مسئولین موسسات قرآنی و مدیران کانون های مساجد، نشست ادبی با حضور یکی از چهره های کشوری، نشست مولفین رفسنجان، جلسه پرسش و پاسخ با حضور مسئولان شهرستان و برنامه مشاعره از جمله برنامه های جانبی نمایشگاه بزرگ کتاب رفسنجان اعلام کرد.

رئیس فرهنگ و ارشاد اسلامی رفسنجان یادآور شد: نمایشگاه بزرگ کتاب رفسنجان از چهارم تیرماه تا 11 تیر به مدت یک هفته صبح ها از 9 تا 12 و عصرها از چهار تا 9شب دایر خواهد بود.

