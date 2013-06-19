بزرگداشت آیت الله مدنی تبریزی(ره) در قم برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم که شامگاه سه‌شنبه از سوی نهادهای حوزوی در مسجد اعظم قم برگزار شد، آیات عظام، مکارم شیرازی، نوری همدانی، سبحانی و شبیری زنجانی، علما، فضلا و مردم همیشه در صحنه و مومن قم، حضور داشتند.

آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری، مدیر حوزه‌های علمیه کشور، اعضای جامعه مدرسین و تنی چند از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، برخی از اعضای مجلس خبرگان رهبری و شورای عالی حوزه، حجت الاسلام والمسلمین میر تاج الدینی، معاون رئیس جمهور، مسئولان استان‌های آذربایجان شرقی و قم و... از دیگر حاضران در این مراسم بودند.

حجت الاسلام والمسلمین صادقی، از فضلای حوزه در سخنانی با ذکر این مطلب که مرحوم حضرت آیت الله مدنی تبریزی از ذخایر ارزشمند تشیع بود، اظهار کرد: برخی از ویژگی‌ها در کنار ویژگی‌های علمی، ایشان را از سایرین متمایز کرده بود که این خصوصیات در واقع، از ویژگی‌های مردان خداست.

وی با اشاره به تالیفات ارزشمند این عالم فقید در حوزه های مختلف، افزود: مرحوم حضرت آیت الله مدنی تبریزی علاقه بسیار وافری به حضرت زهرا(س) داشتند و آن گونه که نقل شده است آخرین سخن ایشان قبل از ارتحال، نام بردن از حضرت صدیقه شهیده(س) بوده است.

به گزارش مرکز خبر حوزه، حجت الاسلام صادقی تصریح کرد: ایشان در هر مجلسی که حضور داشتند، سعی می‌کردند با بیان از یکی از روایات و احادیث، بحث سودمند را برای حاضرین ترتیب دهند تا اوقات کسی بیهوده تلف نشود.

