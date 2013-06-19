تربت حیدریه با دارا بودن 5 واحد تولید قارچ خوراکی جایگاه دوم خراسان رضوی را دارد

سعادت علی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به مناسبت هفته جهاد کشاورزی پروژه تولید قارچ خوراکی آبرود با ظرفیت تولید فعلی450تن قارچ در سال و با هزینه ای بالغ بر 45 میلیارد افتتاح شد.

رئيس جهاد كشاورزي تربت حيدريه افزود: در حال حاضر میزان تولید قارچ شهرستان با 5 واحد تولیدی 870 تن در سال است و تعداد 4 واحد تولید قارچ با ظرفیت هزار و 970تن در سال در دست اقدام است و در مجموع پتانسیل واحدهای پرورش قارچ شهرستان تولید 3هزار و 470تن قارچ در سال است.

علی نیا افزود: میزان اشتغال ایجاد شده در این واحد 60نفر به صورت مستقیم و تعداد 30نفر در بخش کمپوست سازی است، همچنین این واحد پتانسیل تولید 560 تن قارچ و 5 هزار تن کمپوست در سال را دارد.

وي تصريح كرد: در هفته جهاد کشاورزی 78 طرح با اعتباری بالغ بر 58 میلیارد و 2هزار و 293 نفر بهره بردار در بخش های آب، خاک، دام، طیور، زراعت و باغبانی در تربت حیدریه به بهره برداری رسید که برای 256 نفر اشتغال ایجاد میکند.