تصویب 54 میلیون دلار طرح جدید سرمایه گذاری خارجی در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، یکصد و هفتاد و ششمین جلسه هیات سرمایه گذاری خارجی با حضور بهروز علیشیری معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و اعضای هیات سرمایه گذاری خارجی برگزار گردید و طرحهای جدید سرمایه گذاری خارجی به ارزش معادل 54 میلیون دلار تصویب رسید.

بهروز علیشیری در حاشیه جلسه هیات سرمایه گذاری خارجی اظهار داشت: در این جلسه 8 طرح جدید سرمایه گذاری خارجی به همراه موارد دیگر مرتبط به طرح های سرمایه گذاری خارجی، مورد تصویب قرار گرفت.

علیشیری در ادامه افزود: از جمله طرحهای مصوب در این هیات، سرمایه گذاری خارجی در طرح استخراج وبهره برداری از سنگ مس و تولید کنسانتره مس، طرح تولید انواع شیشه فلوت، طرح تولید انواع عدسی های طبی، طرح تولید انواع قطعات خودرو، طرح تکثیر و تولید لارو ماهی های دریائی، طرح تولید انواع پین فلزی ( انواع میلگرد صیغل و قطعات آن) ، طرح تولید محصولات نساجی و بهداشتی می باشد.

در این جلسه مصوبات دیگر در خصوص تغییر نام سرمایه گذار خارجی و اصلاح مجوز سرمایه گذاری های خارجی گذشته نیز به تصویب هیات سرمایه گذاری خارجی رسید. پیش بینی می شود اجرای طرحهای مذکور باعث افزایش اشتغال زایی، بهبودکیفیت محصولات داخلی، انتقال فناوری به کشور و ارتقاء صادرات گردد.

اعضای هیات سرمایه گذاری خارجی شامل معاون وزیر امور خارجه، معاون معاونت راهبردی رئیس جمهور، معاون بانک مرکزی و روسای اتاقهای بازرگانی و تعاون عضو می باشند و حسب مورد از دستگاههای ذیربط برای نشست در هیات برای رسیدگی به طرحهای بخشی دعوت به عمل می آید.

