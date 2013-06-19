سه طرح کشاورزی در شهرستان دره شهر به بهره برداری رسید

علی غلامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به مناسبت هفته جهاد کشاورزی سه طرح دامپروری وپرواربندی درشهرستان دره شهر به بهره برداری رسیده است.
غلامی افزود: این سه طرح شامل دو طرح پرواربندی نیمه صنعتی گوساله و یک واحد مرغداری گوشتی 20 هزار قطعه ای در روستای جهاد آباد و شیخ مکان است.
وی در ادامه اظهار داشت: برای بهره برداری از این سه طرح با زیربنای دو هزار و 500 متر مربع اعتباری بالغ بر 600 میلیون تومان از محل طرح توسعه کشاورزی هزینه شده است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دره شهر ادامه داد: با بهره برداری از این سه طرح زمینه اشتغال 8 نفر به صورت مستقیم فراهم شده است.
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