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۲۹ خرداد ۱۳۹۲، ۱۰:۵۷

سه طرح کشاورزی در شهرستان دره شهر به بهره برداری رسید

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیر جهاد کاشورزی شهرستان دره شهر گفت: سه طرح کشاورزی در شهرستان دره شهر به بهره برداری رسیده است.

علی غلامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به مناسبت هفته جهاد کشاورزی سه طرح دامپروری وپرواربندی درشهرستان دره شهر به بهره برداری رسیده است.

غلامی افزود: این سه طرح شامل دو طرح پرواربندی نیمه صنعتی گوساله و یک واحد مرغداری گوشتی 20 هزار قطعه ای در روستای جهاد آباد و شیخ مکان است.

وی در ادامه اظهار داشت: برای بهره برداری از این سه طرح با زیربنای دو هزار و 500 متر مربع اعتباری بالغ بر 600 میلیون تومان از محل طرح توسعه کشاورزی هزینه شده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دره شهر ادامه داد: با بهره برداری از این سه طرح زمینه اشتغال 8 نفر به صورت مستقیم فراهم شده است.

کد مطلب 2079983

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