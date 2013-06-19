کسب پنج هزار میلیارد ریال درآمد زراعی در پارس آباد

به گزارش خبرنگار مهر، ولی کریمی صبح چهارشنبه در جلسه بررسی وضعیت درآمد زراعی پارس آباد تصریح کرد: با توجه به برداشت سالانه 700 هزار تن محصولات زراعی و دامی درآمد ذکر شده حاصل شده است.

وی با بیان اینکه درآمد زراعی در این منطقه به عنوان مهمترین بخش درآمدی محسوب می شود، اضافه کرد: شهرستان پارس آباد یک منطقه کشاورزی است که عمده درآمد خود را از فروش محصولات کشاورزی اخذ می کند.

کریمی ادامه داد: با این وجود به دلیل نبود کارخانه های فرآوری محصولات کشاورزی عمده محصولات زراعی به صورت خام از این شهرستان خارج می شود.

فرماندار پارس آباد معتقد است در صورت وجود کارخانه های فرآوری، درآمد خالص از محصولات زراعی تولیدی این منطقه با رشد چند برابری مواجه خواهد شد.

وی در خصوص نحوه مصرف درآمد حاصله، تاکید کرد: حجم قابل توجهی از این درآمد صرف عمران و آبادانی و هزینه کرد در حوزه های مختلف می شود.