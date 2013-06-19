امکان بررسي کورموزومي مايع آمنيوتيک جنيني فراهم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حسين آيت اللهي با اعلام این خبر افزود: به تازگي امکان انجام بررسي هاي کورموزومي بر روي مايع آمنيوتيک جنيني در اين آزمايشگاه براي نخستين بار در دانشگاه علوم پزشکي مشهد فراهم شده است و با انجام اين آزمايش مي توان اختلالات کورموزومي جنين قبل از تولد را تشخيص و نسبت به درمان آن اقدام کرد.

وي افزود: آزمايشگاه پاتولوژي مولکولي و سيتوژنتيک دانشگاه علوم پزشکي مشهد یکی از مراکز ویژه در تشخيص انواع سرطان ها به شمار مي رود به طوري که آخرين تقسيم بندي هاي تشخيصي سرطان که در حال حاضر در دنيا انجام مي شود در اين آزمايشگاه نيز انجام مي شود.

دانشیار پاتولوژی و رئيس مرکز تحقيقات پاتولوژي مولکولي سرطان دانشگاه علوم پزشکی مشهد اظهار داشت: اين آزمايشگاه در حيطه هاي مطالعات سیتوژنتیک، مطالعات مولکولی و مطالعات ایمونوفنوتایپ از سال 88 فعاليت خود را آغاز کرده و در حال حاضر علاوه بر ارائه خدمات به بيماران استان به ديگر بيماران از استانهاي خراسان شمالي، خراسان جنوبي، گرگان، سيستان و بلوچستان و همچنين کشورهاي همسايه از جمله عراق، ترکمنستان، تاجیکستان و افغانستان خدمات ارائه مي دهد.

آيت اللهي خاطرنشان کرد:‌ فيلدهاي کاري اين آزمايشگاه در زمينه پاتولوژي مولکولی، تشخيص و بررسي پيش آگهي هاي انواع سرطان به ويژه سرطانهاي خون، سرطانهاي بافتهاي توپر از جمله پستان و روده بزرگ و همچنين کاربردي بودن، اثر گذاري و پاسخ به درمانهاي دارويي در سرطانهاي روده بزرگ و پستان و سایر سرطان ها (تیروئیدو پوست و ...) انجام مي شود.

دانشيار پاتولوژي دانشگاه علوم پزشکي مشهد با اشاره به اينکه درمانهاي سرطانهايي از جمله پستان و روده بزرگ هزينه هاي درماني زيادي را بر بيمار تحميل مي کند، خاطر نشان کرد:‌ با انجام آزمايشهاي لازم در زمينه ميزان پاسخ به درمان دارويي بيماران مي توان ميزان اثرگذاري درمانهاي دارويي را تشخيص و بر اساس آن بيماران را تحت درمان قرار داد. در حال حاضر تشخيص انواع سرطانهاي خون بر اساس آخرین طبقه بندی جهانی که با گرفتن خون محيطي یا مغز استخوان بيمار و بررسي هاي مولکولي صورت مي گيرد در اين مرکز قابل انجام است.

وي در خصوص فعاليتهاي بخش سیتوژنتیک اين آزمايشگاه اظهار داشت: در ‌اين بخش نيز که با سرعت در حال پيشرفت است امکان تشخيص اختلالات کروموزومی مادرزادي نوزادان، اختلالات کورموزومي در بانوان با سقط هاي مکرر ، بانوان و آقايان نابارور ،بررسی انواع مطالعات کروموزومی از قبیل کشت و کاریوتایپینگ خون محیطی و مغزاستخوان و سایر مطالعات کروموزومی و سایر مطالعات سیتوژنتیک از قبیل FISH و تکنیک CISH در انواع بدخیمی های خون و بافت توپر انجام مي شود.

فلوشیپ فوق تخصصی مولکولار پاتولوژی و سیتوژنتیک خاطر نشان کرد: در این مرکز خدمات مشاوره ژنتیک سرطان در خانواده هایی که شیوع بالاتری از سرطان را دارند ارائه و در صورت نیاز تست های مورد نیاز نیز صورت می پذیرد. اين مرکز نيز که از سال 89 فعاليت خود را در آزمايشگاه پاتولوژی مولکولی و سیتوژنتیک آغاز کرده است تا کنون مقالات و طرحهاي پژوهشي زيادي را در راستاي ارتقاء علمي دانشگاه به اجرا در آورده است.