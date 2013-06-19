گسترش آموزش الکترونیکی دانشگاه پیام نور از ترم آینده

دکتر سعید حسامی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: کارهای بزرگی طی 3 الی 4 سال گذشته در دانشگاه پیام نور انجام شده است که یکی از مباحث مهم آن آموزش الکترونیکی است.

وی ادامه داد: از سه سال گذشته زیرساخت های آموزش الکترونکی در دانشگاه پیام نور آغاز شد و امیدواریم بتوانیم در کل واحدهای این دانشگاه در تمام کشور این زیرساخت ها را ایجاد کنیم.

قائم مقام رئیس دانشگاه پیام نور اعلام کرد: درحال حاضر 10 هزار نفر از دانشجویان دانشگاه تحت آموزش الکترونیکی قرار دارند که ترم آینده تعداد دانشجویان به 300 هزار نفر خواهد رسید.

وی افزود: دانشگاه پیام نور بالغ بر یک میلیون دانشجو، 40 تا 50 هزار عضو هیات علمی مدعو، بالای چهار هزار عضوهیات علمی رسمی و بیش از 500 مرکز و واحد دانشگاهی در سراسر کشور دارد.

وی ادامه داد: از دیگر فرایندهایی که در دانشگاه پیام نور مکانیزه شده است سیستم تدوین کتاب است که با مکانیزه شدن آن متقاضیان می توانند درخواست خود را از سراسر کشور از طریق فراخوان شورای تدوین ارسال کنند همچنین فرایند اداری مالی دانشگاه هم از دیگر فرایندهایی است که مکانیزه شده است.