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۲۹ خرداد ۱۳۹۲، ۱۰:۲۲

کرمی:

30قلم کالا از گمرک چهار محال و بختیاری صادر می شود

30قلم کالا از گمرک چهار محال و بختیاری صادر می شود

شهرکرد - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهار محال و بختیاری گفت: 30 قلم کالا از گمرک چهار محال و بختیاری صادر می شود.

رحمان کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه 30 قلم کالا از گمرک چهار محال و بختیاری صادر می شود، اظهار داشت: این استان در بحث صادرات جایگاه 20 را در کل کشور دارد.

وی تصریح کرد: سال گذشته در این استان 667 میلیون دلار کالا صادر شده که نسبت به هشت سال گذشته از رشد 700 درصدی برخوردار بوده است.

کرمی با اشاره به اینکه صنعت و فعالیت های صنعتی در این استان در حال انجام است، بیان داشت: اقدامات سرمایه گذاری در این استان در حال افزایش است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهار محال و بختیاری  با بیان اینکه در این استان نهادهای مردمی و نهادهای اتحادیه کلیه صنوف تشکیل داده شده است، اذعان داشت: در سطح استان 221 اتحادیه وجود دارد که فعالیت های صنفی را انجام می دهد.

کرمی ادامه داد: اتحادیه های این استان موظف هستند که فعالیت خود را چهار سال پیاپی انجام دهند.

وی با اشاره به صادرات ورق خودرو از استان چهارمحال و بختیاری به خارج از کشور، ادامه داد: استان چهارمحال و بختیاری تنها استان تولید کننده ورق خودرو گالوانیزه در سطح کشور است.

کد مطلب 2079991

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