12دوره تریت مربی قرآن کریم در خراسان رضوی برگزار شد

به گزارش خبرگزاري مهر، یوسف امینی اظهار كرد: این دوره ها در شهرستان های مشهد، نیشابور، خلیل آباد، کاشمر، تربت حیدریه و سبزوار برگزار شد.

سرپرست دفتر توسعه و ترویج فعالیتهای قرآنی خراسان رضوی بيان كرد: این دوره ها که با هدف تربیت و آموزش مربیان مورد نیاز برای موسسات فرهنگی و قرآن و عترت و جلسات قرآنی انجام شد در مجموع بیش از 400نفر از واجدین شرایط شرکت داشتند و مهارت های لازم در زمینه روش های حفظ قرآن کریم، آشنایی با مبانی و اصول ترجمه و مفاهیم قرآن و تفسیر را فرا گرفتند و گواهینامه پايان دوره آنها توسط معاونت قرآن و عترت صادر شد.

اميني تاکید کرد: موسسات قرآنی به عنوان تشکل های مردمی و غیر دولتی نقش محوری و بزرگی در آموزش های عمومی قرآن کریم در سطح جامعه دارند و در طول سال هزاران نفر با حضور در این موسسات و شرکت در کلاس های آموزشی آنها آموزش های قرآنی را فرا می گیرند.