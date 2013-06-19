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۲۹ خرداد ۱۳۹۲، ۱۰:۴۲

اميني:

12دوره تریت مربی قرآن کریم در خراسان رضوی برگزار شد

12دوره تریت مربی قرآن کریم در خراسان رضوی برگزار شد

مشهد - خبرگزاري مهر: سرپرست دفتر توسعه و ترویج فعالیتهای قرآنی خراسان رضوی گفت: با همکاری اداره آموزش معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 12دوره تربیت مربی قرآن کریم در رشته های حفظ، ترجمه، مفاهیم و بیان مهارت های تفسیر برگزار شد.

به گزارش خبرگزاري مهر، یوسف امینی اظهار كرد: این دوره ها در شهرستان های مشهد، نیشابور، خلیل آباد، کاشمر، تربت حیدریه و سبزوار برگزار شد.

سرپرست دفتر توسعه و ترویج فعالیتهای قرآنی خراسان رضوی بيان كرد: این دوره ها که با هدف تربیت و آموزش مربیان مورد نیاز برای موسسات فرهنگی و قرآن و عترت و جلسات قرآنی انجام شد در مجموع بیش از 400نفر از واجدین شرایط شرکت داشتند و مهارت های لازم در زمینه روش های حفظ قرآن کریم، آشنایی با مبانی و اصول ترجمه و مفاهیم قرآن و تفسیر را فرا گرفتند و گواهینامه پايان دوره آنها توسط معاونت قرآن و عترت صادر شد.

اميني تاکید کرد: موسسات قرآنی به عنوان تشکل های مردمی و غیر دولتی نقش محوری و بزرگی در آموزش های عمومی قرآن کریم در سطح جامعه دارند و در طول سال هزاران نفر با حضور در این موسسات و شرکت در کلاس های آموزشی آنها آموزش های قرآنی را فرا می گیرند.

 

کد مطلب 2079996

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