به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد حشمتی صبح امروز در جمع مسئولان استان با اعلام اینکه امنیت مهمترین زیرساخت رشد و توسعه جامعه است، افزود: سرمایه گذار زمانی تصمیم خود را در مسیر ایجاد اشتغال و کارآفرینی عملی می سازد که بازده اقتصادی سرمایه، ثبات اقتصادی منطقه و برخوردهای اجتماعی و فرهنگی مناسب فراهم باشد.

وی همچنین به سال حماسه اقتصادی اشاره کرد و اظهارداشت: برای تحقق این مهم باید به همه ظرفیت های موجود در جامعه اعم از مواد اولیه، نیروی انسانی و سایر موارد توجه ویژه کرد.

رئیس کل دادگستری گیلان گفت: هر عملی که به بخش سرمایه گذاری در حوزه های مختلف به ویژه صنعت کمک کند منجر به تعدیل آمار بیکاری، فقر اقتصادی و در نهات کاهش جرائم خواهد شد.

وی تاکید کرد: گیلان فرصت های مناسبی برای سرمایه گذاری در حوزه های مختلف صنعتی، گردشگری، کشاورزی و خدماتی دارد بنابراین باید از این ظرفیت ها بصورت بهینه بهره برداری شود.

حشمتی گفت: در سال حماسه اقتصادی با تلاش مضاعف می توان مهمترین ركن در استقلال اقتصادی و قطع وابستگی به بیگانگان را با حمایت از سرمایه گذاری و تولید داخلی، محقق كرد.

وی با بیان اینكه سرمایه‌گذاران واقعی از حمایت دستگاه قضایی برخوردار هستند، ابراز امیدواری كرد: با ایجاد بستر سرمایه‌گذاری در استان و اجرای اصل 44 قانون اساسی گامی مهم برای اجرایی شدن منویات مقام معظم رهبری برای قطع وابستگی به بیگانگان برداشته شود.

رئیس کل دادگستری گیلان در ادامه با بیان اینکه جلوگیری از ورود كالاهای قاچاق و بی كیفیت زمینه را برای رشد اقتصاد و تولید فراهم می‌كند، یادآورشد: اگر پدیده قاچاق كنترل نشود، تلاش و سرمایه گذاری در بخش ‌های تولید، چندان اثربخش نخواهد بود.