پیشرفت اقتصادی در صورت تعامل با کشورها و نه دوستی با دشمنان امکانپذیر است

محسن نصری در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان اظهار داشت: وجود اختلاف سلایق در دولت جدید امری عادی و گاها لازم است اما امید است که شاهد اختلاف مبنا در آن نباشیم.

نصری اضافه کرد: دولت جدید که بر اساس آراء مردم روی کار آمد امتیاز زیادی به آن داده اما باید رئیس جمهور و دولتمردان بدانند مردم با کسی می‌مانند که به استقلال فرهنگی و اقتصادی کشور ضربه ای وارد نسازد.

نویسنده و تحلیل گر مسائل سیاسی در اصفهان با اشاره به اینکه رئیس‌جمهور منتخب اولویت کاری خود را رفع مشکلات اقتصادی قرار داده است گفت: امیدواریم در این راستا و حذف تحریم ها به دنبال صلح و دوستی با کشورهای مخالف نظام نباشد.

وی ادامه داد: امید است که با تقویت روابط ایران با کشورهای اروپایی بتوانیم به تعدیل بازار اقتصادی کشور کمک کنیم.

نصری با تاکید بر اینکه ما با دنیا قهر نیستم که بخواهیم آشتی کنیم، اضافه کرد: در حال حاضر با 20 کشور عدم تعهد تبادل نظر داریم و از 180 کشور واردات و صادرات داریم پس قهری با کشورهای دیگر نداریم.

این فعال سیاسی در اصفهان ادامه داد: در دولت‌های گذشته شاهد بودیم که به نام آزادی در برهه‌ای از زمان به مقدسات نظام و حکومت توهین شد و تجربه تلخی را به بار آورد که امیدواریم در این دولت و با تغییره چهره سیاسی دولت شاهد این گونه وقایع نباشیم.

نصری با بیان اینکه مردم با اعتماد رای دادند اما اگر دولتی که انتخاب کردند سبب انحراف کشور از مسیر اصلی خود شود همان مردمی که این دولت را بر مسند و سکوی قدرت نشاندند بر علیه آن قیام خواهند کرد، گفت: پیشرفت اقتصادی در صورت توسعه تعاملات با کشورها و نه دوستی با دشمن صورت می‌پذیرد.