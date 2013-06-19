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۲۹ خرداد ۱۳۹۲، ۱۱:۰۴

سرمایه‌گذار "گیل" در انتظار آمدن مدیران جدید سینمایی

سرمایه‌گذار "گیل" در انتظار آمدن مدیران جدید سینمایی

جهانگیر جهانگیری اعلام کرد تا زمانی که مدیران جدید سینمایی به روی کار نیایند سرمایه‌گذار "گیل" بودجه لازم را برای جلوی دوربین رفتن فیلم در اختیار گروه نمی‌گذارد.

جهانگیر جهانگیری کارگردان سینما در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب که هنوز زمان آغاز پیش‌تولید فیلم سینمایی "گیل" مشخص نیست، گفت: شرایط فعلی سینما به گونه‌ای است که همه ترجیح می دهند تا ثابت شدن وضعیت سینما دست به تولید فیلم نزنند.

جهانگیری با اشاره به اینکه برای وی به عنوان کارگردان فرق چندانی ندارد که امروز فیلم را جلوی دوربین ببرد یا چند ماه دیگر، توضیح داد: سرمایه‌گذاری که قرار است از ساخت فیلم "گیل" حمایت کند، ترجیح می‌دهد که این فیلم سینمایی بعد از روی کار آمدن مدیران جدید سینمایی، جلوی دوربین برود.

وی ادامه داد: البته با توجه به شرایط فعلی در سینما، نظر سرمایه‌گذار کاملا منطقی است و من این حق را به سرمایه گذار "گیل" می دهم که بودجه مورد نظر را زمانی برای ساخت این فیلم هزینه کند که شرایط در سینمای ایران به ثبات رسیده و سیاست های دولت جدید در رابطه با سینما مشخص شود.

"گیل" که به تازگی پروانه ساخت گرفته است داستانی اجتماعی- خانوادگی دارد و درباره پهلوانی است که آرزو دارد پسری داشته باشد تا آن را جانشین خود کند.

این فیلم سینمایی قرار بود تیرماه سال جاری جلوی دوربین برود. جهانگیری پیش از این فیلم‌هایی چون "کنسرت روی آب"، "غریبه ای در شهر"، "ملودی"، "چشمک"، "حادثه در کندوان" و ... را ساخته است.

کد مطلب 2080002

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