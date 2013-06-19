بهره برداری از 180 طرح جهاد کشاورزی در شهرستان فیروزه

به گزارش خبرگزاري مهر، محمدرضا حاجی زاده اظهار كرد: بهره برداری از پروژه آبیاری تحت فشار در 111 هکتار از اراضی روستای سلیمانی با اعتباری بالغ بر سه میلیارد ریال از جمله این طرح هاست.

فرماندار فيروزه این طرح را به لحاظ وسعت اجرا، کم نظیر دانست و گفت: صرفه جویی در مصرف آب و افزایش کمی و کیفی تولیدات کشاورزی از منافع اجرای طرح مکانیزاسیون آبیاری اراضی کشاورزی است.

حاجي زاده احداث یک واحد دامداری صنعتی در روستای توزندجان از توابع بخش طاغنکوه را از دیگر طرح های افتتاح شده در هفته جهاد کشاورزی دانست و افزود: با راه اندازی این واحد، تولید شیر در این شهرستان به 160 هزار لیتر در سال خواهد رسید.

وي بيان كرد: برای ساخت این دامداری تاکنون دو میلیارد و 830 میلیون ریال اعتبار اختصاص یافته است.